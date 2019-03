«Trashtag challenge»: un défi qui vaut (enfin) la peine d'être fait

Voilà pour une fois un défi émanant des réseaux sociaux qui n'est pas dénué de sens, comme lancer une tranche de fromage dans la face d'un bébé. Ou conduire les yeux bandés. Ou manger des capsules de détergent.

Au lieu de ces absurdités, vous pourriez trouver un endroit rempli de détritus, prendre une photo, ramasser les détritus et publier le résultat avant/après pour inciter vos contacts à faire de même avec le mot-clic #trashtag. Ce serait un gros plus pour l'environnement.

L'idée a commencé à circuler sur Facebook à la suite d'une publication de Byron Román devenue virale. Celui-ci appelait les ados «qui s'ennuient» à participer au défi. La photo avait déjà été partagée plus de 314 000 fois lundi après-midi.

Depuis, de nombreux internautes, et pas seulement des ados, ont embarqué dans la vague du #trashtag challenge, comme on peut le constater sur Twitter.

Reddit est surprenant parfois ; ils ont lancé l'idée d'un #CleanUpChallenge #TrashTag pour rire en mode "imaginez si le nouveau challenge pour avoir des internet points c'était ça" et des gens l'ont fait. TWITTER, WORK YOU MAGIC! pic.twitter.com/Zzkf8SNtQm

«Voici de Nagaland, en Inde. Des étudiants du #tetsocollege avec le mouvement #trashtag !»

Decided to pick up trash for my birthday and filled up 4 bags #20 #trashtag pic.twitter.com/EHl12o6aT5