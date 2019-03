14 délices à l’érable à découvrir

Nougat érable et noix - La Nougaterie

Courtoisie

La réputation de La Nougaterie à Québec n'est plus à faire. Parmi ses sucreries les plus populaires, le réconfortant nougat à l'érable et noix. Sucré à souhait, moelleux et croquant à la fois. Le mélange amande, pistache et érable est divin.

4,95$ pour 100g