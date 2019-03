LG travaille sur une machine à crème glacée avec des capsules

LG a peut-être trouvé la réponse à un de nos pires problèmes estivaux: avoir la sorte de crème glacée préférée de chacun de ses invités.

Bon, peut-être pas un si grand problème, mais quand même. LG a profité du festival SXSW d'Austin au Texas pour présenter sa machine à crème glacée qui fonctionne sous le même principe qu'une machine à café de type Keurig. Impossible de savoir par contre quand LG prévoit commercialiser le produit.

Appelé «Snowwhite», le prototype permet déjà de faire de la crème glacée, mais aussi des sorbets et de la gelato, par exemple.

Pour y arriver, il faut insérer deux capsules dans la machine. Une pour la saveur, l'autre pour le type de dessert, rapporte Slash Gear. À la fin, des capsules nettoyantes sont utilisées pour le lavage de la Snowwhite.

An on demand ice cream maker? Be still, my heart! #LG_SXSW pic.twitter.com/tVGngKiVYW