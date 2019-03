Un environnementaliste de la Colombie-Britannique est au nombre des victimes canadiennes de l'écrasement d'avion en Éthiopie, dimanche, selon des médias locaux.

Des amis de Micah Messent publient dans les médias sociaux des messages de condoléances et son décès a été annoncé par des médias à partir d'informations provenant du gouvernement et de ses proches.

Dans un message publié sur les médias sociaux, M. Messent indique qu'il avait été choisi par l'Association canadienne pour les Nations unies afin d'assister à la quatrième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, à Nairobi.

Les hommages ont afflué, lundi, pour les victimes, dont plusieurs étaient des travailleurs humanitaires, des environnementalistes ou des coopérants qui ont consacré leur vie à aider les autres.

Dix-huit Canadiens comptent parmi les 157 passagers et membres d'équipage qui ont tous péri dans l'écrasement d'un avion d'Ethiopian Airlines, peu après son départ de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, à destination de Nairobi, au Kenya.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a rendu hommage aux victimes, dont 21 étaient des employées de l'ONU.

Des gens impliqués

L'une de ces victimes est la Canadienne Jessica Hyba, une agente des relations externes pour le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui était établie en Somalie.

Kyle Matthews, directeur principal de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne à l'Université Concordia, connaissait Mme Hyba, qu'il avait rencontrée en 2001, alors qu'ils travaillaient tous les deux à l'organisme CARE Canada.

Mme Hyba, originaire d'Ottawa, s'était impliquée dans cet organisme après avoir complété des études à l'étranger. «C'était une personne très énergique, très positive, qui tentait de faire une différence pour les gens affectés par la guerre et la persécution, s'est-il souvenu lundi. C'est vraiment une histoire triste.»

CARE Canada a indiqué que Mme Hyba, décrite comme «une travailleuse humanitaire dédiée et une mère de famille aimante», avait travaillé au Canada et en Indonésie, à la suite du tsunami dans l'océan Indien.

Des hommages similaires ont été livrés à l'égard de Danielle Moore, une jeune femme de 24 ans de Winnipeg qui était en route vers un événement de l'ONU portant sur l'environnement, au moment de l'accident. Mme Moore, une étudiante en biologie marine, venait d'être acceptée en pédagogie.

«Danielle était exceptionnelle dans tous les sens, a écrit dans un courriel sa directrice de thèse, Kim Davies. Elle excellait dans ses études, c'était une personne gentille et sympathique et elle était profondément dédiée aux causes de l'environnement et des droits de la personne.»

D'autres victimes identifiées

Des groupes forestiers ont également révélé qu'un homme du Nouveau-Brunswick se trouvait dans l'avion. Les pages Facebook du Kenya Forest Service et de Family Forest Nepal ont publié des messages offrant leurs condoléances à la famille de Peter DeMarsh, de l'Alliance internationale pour la foresterie familiale.

Felix Montecuccoli, un membre du conseil d'administration de l'alliance, a indiqué que M. DeMarsh se rendait à une conférence sur le financement des petits exploitants agricoles.

Un professeur de Carleton à Ottawa, Pius Adesanmi, a aussi péri dans l'écrasement de l'avion, a confirmé le recteur de l'Université, Benoit-Antoine Bacon.

M. Adesanmi, professeur au département de littérature anglaise et directeur de l'Institut d'études africaines, était une figure importante en Afrique et dans le domaine des études postcoloniales, a dit M. Bacon.

«La communauté de l'Université Carleton est sous le choc, a-t-il ajouté. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ceux qui l'ont connu et aimé.»

Trois victimes de l'Alberta

Un homme de Toronto a confirmé que sa soeur et sa nièce étaient elles aussi à bord de l'appareil.

Mohamed Hassan Ali a indiqué que Amina Ibrahim Odowaa, d'Edmonton, et sa fillette Sofia Faisal Abdulkadir, âgée de cinq ans, se rendaient au Kenya pour y visiter des membres de la famille.

«C'était une personne très gentille, très sociale, très amicale. Elle avait beaucoup d'amis», a-t-il dit.

L'écrasement a fait une autre victime de l'Alberta. Gladys Kivia, une conseillère au centre d'hébergement pour femmes violentées de Calgary, a déclaré que son mari, Derick Lwugi, avait perdu la vie dans la tragédie.

Le couple était à Calgary depuis 12 ans. M. Lwugi était comptable pour la municipalité et il se rendait au Kenya pour rendre visite à leurs parents. L'homme laisse dans le deuil ses trois enfants âgés de 17, 19 et 20 ans.