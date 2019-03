15 cabanes à sucre à visiter cette année

Annonçant le printemps, la montée de l'eau d'érable titille les papilles et fait courir les foules jusqu'à la cabane à sucre, une tradition purement québécoise qui ne s'essouffle pas avec le temps. Êtes-vous prêts pour la saison des sucres?

Saviez-vous que les trois-quarts de la production mondiale du sirop d'érable sont fabriqués au Québec ? Maîtrisant la méthode de transformation de l'eau d'érable en sirop depuis leurs ancêtres, les 11 300 acériculteurs québécois sont reconnus dans le monde entier.

Voici 15 cabanes à sucre, saisonnières ou ouvertes à l'année, qui ont reçu notre appréciation.

À proximité de Montréal :

Tout nouveau : la Cabane du Coureur

La Montérégie compte de nombreuses cabanes à sucre rustiques et modernes à proximité de Montréal. Une petite nouvelle s'ajoute cette année. Il s'agit de la Cabane du Coureur, exploitée par l'Hôtel Rive-Gauche, à Saint-Marc-sur-Richelieu. Deux menus y sont offerts : traditionnel ou gastronomique, afin de faire vivre une expérience épicurienne dans l'air du temps. Le plus : on y trouve une impressionnante carte des vins et une sélection de bières locales. 158, rang des Soixante, Saint-Marc-sur-Richelieu.

Courtoisie

Cabane à sucre Handfield

Avec ses poutres taillées à la hache et son vieux poêle à bois, la cabane à sucre Handfield conserve son charme ancestral et rustique. Bien qu'elle soit des plus traditionnelles, elle propose également un menu alternatif végétarien ou sans gluten. Le plus : profitez de votre passage pour dormir à l'Auberge Handfield, au bord de la rivière Richelieu. 555, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu.

La Maison amérindienne de l'érable

Ce n'est pas d'hier qu'on fait bouillir l'eau d'érable. Les peuples autochtones avaient déjà compris que cette transformation leur apportait tant de saveurs et de textures. Pour vivre un véritable retour aux sources, c'est à La Maison amérindienne que ça se passe. C'est au son du tambour et des chants amérindiens que La Maison amérindienne fait revivre cette tradition ancestrale, tout en dégustant un repas gastronomique à saveur amérindienne. Une expérience unique à découvrir de la mi-mars à la mi-avril. 510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire.

Courtoisie

Un Chef à l'érable

Aller à la cabane sans sortir de la ville? Direction le Vieux-Port de Montréal! Pour la huitième année, l'espace Scena accueille la cabane à sucre urbaine Un Chef à l'érable. C'est le chef Hakim Chajar qui chapeaute l'événement et qui signe un menu unique, mélangeant les traditions québécoises aux influences orientales et françaises. La nouvelle édition se déroulera du 15 mars au 14 avril les vendredis et samedis en soirée, et les dimanches midis. Pavillon Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal.

Aux Vieux Chênes

À Laval, à deux pas du centre urbain, le couple propriétaire de la ferme Aux Vieux Chênes vous accueille non pas dans sa cabane, mais plutôt dans sa grange pour y déguster un repas typique de la tradition des cabanes à sucre. 2, rue du Panorama, Laval.

Érablière Lalande

À Saint-Eustache, le temps des sucres est festif à l'érablière Lalande, et ce, depuis plus d'un siècle! La tradition se renouvelle chaque année, avec des multiples activités thématiques qui s'ajoutent au repas traditionnel. Sortez vos muscles et participez à la compétition de sciage de billot ou d'entaillage, pendant que les tout-petits apprécieront la mini-ferme. 862, montée Laurin, Saint-Eustache.

Courtoisie

La Cabane d'à côté

Vous n'arrivez jamais à réserver à la cabane du Pied de cochon ? Optez pour la Cabane d'à côté, qui appartient à la même équipe. Située sur les terres voisines de l'érablière Au Pied de cochon, à 45 minutes de Montréal, elle célèbre son premier anniversaire en étant déjà parmi les plus courues. L'ambiance s'y veut plus intime, mais non moins spectaculaire, avec un va-et-vient où le savoir-faire s'offre en spectacle. Le plus : elle est désormais ouverte à l'année! 3595, montée Robillard, Mirabel.

La Tablée des pionniers

Depuis quelques années, le réputé chef Louis-François Marcotte renouvelle la tradition avec sa version gastronomique à La Tablée des Pionniers, un nom qui rend hommage aux artisans du terroir. Située à 15 minutes de Mont-Tremblant, cette cabane à sucre des temps modernes est le lieu idéal pour célébrer une expérience gourmande et familiale. 1357, rue St-Faustin, Saint-Faustin-Lac-carré.

La Cabane à Tuque

Où se trouve la cabane à sucre la plus écolo? À Mont-Tremblant. Ouverte depuis seulement deux ans, la Cabane à Tuque connaît un immense succès avec son concept éco-végétalien. Tout le menu est biologique, local et végétalien. Même la bâtisse est éco-énergétique, dont les murs sont faits de bouteilles de plastique recyclées. 370, montée Fortier, Mont-Tremblant.

À proximité de Québec :

Érablière du Lac-Beauport

L'Érablière du Lac-Beauport est parmi les plus populaires de la région. Et avec raison. En plus de servir des repas respectant les traditions, dans une ambiance animée (impossible de ne pas taper du pied!), l'érablière vous invite dans son musée de l'érable, qui présente l'évolution de la fabrication du sirop d'érable depuis ses origines amérindiennes, en plus d'un centre d'interprétation sur les animaux du Québec. Une belle sortie en famille. 200, chemin des Lacs, Lac-Beauport

La cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge

En plein cœur de la ville, le parc du Bois-de-Coulonge accueillera du 23 mars au 7 avril (les samedis et dimanches), les familles en quête de gourmandise sucrée. L'une des particularités de cette authentique cabane à sucre est qu'elle entaille une cinquantaine d'érables du parc. Les enfants peuvent même assister au processus de production du sirop d'érable. L'autre particularité est que les fonds recueillis sont remis à la Fondation de l'école Saint-Michel-de-Sillery, qui accueille des enfants autistes de la grande région de Québec depuis plus de 25 ans. 1215, Grande Allée Ouest, Québec

Cabane à sucre L'En-Tailleur

Établie à l'Île d'Orléans depuis huit générations, la famille Tailleur a su conserver, au fil des ans, le charme des grandes traditions ancestrales. Située dans le bucolique village de Saint-Pierre, entre le fleuve et les champs, la cabane à sucre L'En-Tailleur vous accueille dans une atmosphère chaleureuse et un décor des plus authentiques. 1538, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Sucrerie Blouin

À l'autre extrémité de l'Île d'Orléans, la Sucrerie Blouin se démarque des cabanes à sucre commerciales : tous les érables à sucre sont entaillés à la main et l'eau est recueillie dans des chaudières. Les traditions se retrouvent même jusque dans l'assiette avec les recettes de la grand-mère et de l'arrière-grand-mère de la propriétaire. Le plus : l'imprenable vue sur le fleuve Saint-Laurent. 4315, chemin Royal, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Au Mont-Sainte-Anne

Se sucrer le bec en ski? Pourquoi pas! Unique dans la région, la cabane à sucre du Mont-Sainte-Anne se trouve au beau milieu de l'une de ses pistes intermédiaires, La Pichard. La petite cabane en bois rustique (ouverte les fins de semaine) offre tout ce qu'il y a de plus traditionnel et gourmand, soit une délicieuse bouchée de tire d'érable sur la neige. De quoi vous donner un petit regain d'énergie pour poursuivre la journée de ski! 2000, boul. du Beau-Pré, Beaupré

Dans le Centre-du-Québec :

Village québécois d'antan

À Drummondville, le célèbre Village québécois d'antan fait revivre les traditions printanières avec le Village sucré. Animée par les musiciens du Village, la traditionnelle cabane à sucre propose un repas typique en plus des multiples activités liées à l'histoire. 1425, rue Montplaisir, Drummondville