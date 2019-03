Pink ne se gêne pas pour répondre à un commentateur sur Instagram

Pink a défendu son utilisation d'Instagram cette semaine pour promouvoir des activités familiales saines après qu'un commentateur sur le réseau social eut critiqué la chanteuse et actrice la jugeant hypocrite.

L'interprète de «Walk me home» a publié une photo sur Instagram vendredi d'elle et de son mari, Carey Hart, et de leurs deux enfants, Willow et Jameson, soupant ensemble pendant sa tournée mondiale.

«Au moins deux fois par semaine en tournée, nous fermons la porte sur le monde extérieur et soupons en famille», a écrit en vignette Pink, dont le vrai nom est Alecia Moore. «Comme vous pouvez voir, ça rend Jameson profondément joyeux.»