MONTRÉAL — De la fumée dans la soute d'un avion d'Air Transat, qui a décollé à Montréal, a forcé l'appareil à effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Newark-Liberty dans la région de New York, ce matin.

La compagnie aérienne l'a confirmé sur son compte Twitter.

CORRECTION - Le vol TS942 de YUL à FLL a fait un atterrissage d'urgence à EWR en raison d'indications de fumée dans la soute. Personne n'a été blessé. La sécurité de nos passagers est notre priorité et ceux-ci ont été évacués du Boeing 737 rapidement après l'atterrissage. — Air Transat (@airtransat) 9 mars 2019

Toujours selon Air Transat, tous les 189 passagers du Boeing 737 ont été évacués et personne n'a été blessé.

"Nous confirmons que le vol TS492 de YUL à FLL a fait un atterrissage d'urgence à EWR en raison d'indications de fumée dans la soute. Personne n'a été blessé. La sécurité de nos passagers est notre priorité et ceux-ci ont été évacués du Boeing 737 rapidement après l'atterrissage", a écrit le transporteur.

Le vol TS492 devait se rendre à Fort Lauderdale.

Un porte-parole du Port Authority of New York and New Jersey a toutefois indiqué que deux personnes avaient été légèrement blessées. L'une d'entre elles a été conduite à l'hôpital pour des examens plus approfondis.

Il a ajouté qu'on n'avait découvert la trace d'aucun incendie. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de la fumée.