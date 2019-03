Une petite ville américaine élit une chèvre comme nouveau «maire»

Les habitants de Fair Haven, petite ville du Vermont, dans le nord-est des Etats-Unis, ont choisi cette semaine pour nouveau maire une chèvre au nom prédisposé à la politique: Lincoln.

Cette chèvre nubienne de 3 ans aux longues oreilles blanches a devancé mardi dans les urnes quinze autres candidats, dont la gerbille Crystal et de nombreux chiens et chats.

