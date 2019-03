Maeva Giani Marshall bouscule le monde de la mode

Le mannequin franco-américain Maeva Giani Marshall - à l'instar de la canadienne Winnie Harlow atteinte de vilitigo - participe grandement à faire évoluer la mode. Son physique atypique - dû à une série de problèmes médicaux - l'a propulsée sur le devant de la scène. Un parcours qui démontre une force de caractère hors du commun et l'évolution de l'industrie de la mode.

Elle n'avait que 20 ans lorsque Maeva Giani Marshall a été victime d'un AIT (accident ischémique transitoire, une forme d'AVC) il y a deux ans, qui l'a laissée paralysée d'une jambe durant huit mois.

Avant ses problèmes de santé

Après une série de complications médicales dont des problèmes rénaux, Maeva Giani Marshall s'est retrouvée sous médication qui combinée à la lumière du soleil et au maquillage a eu pour effet une réaction allergique.

Sa peau du visage a été brûlée au deuxième degré sur le visage notamment. Aujourd'hui, ces brûlures sont devenues des tâches de rousseur qui encadrent son regard et lui dessine ce physique qui la démarque magnifiquement.

Ces problèmes auraient pu mettre fin à sa carrière, mais c'est le contraire qui s'est produit. L'industrie de la mode a bien compris ces dernières années que ce sont ces différences physiques qui attirent et les rendent attractives. Plus inclusives? Certainement, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas la normalité.

La différence

La jeune femme fait la promotion de la différence et nous invite à nous aimer telles que nous sommes - avec ce credo qui lui colle à la peau: «la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même» - Coco Chanel.

Ce parcours qui démontre une force de caractère hors du commun ne va pas sans heurts.

Le mannequin a confié au site Tribute to que nous sommes toujours coincés dans le paradigme d'avoir des filles blanches maigres comme critère absolu de beauté - et que les gens devraient cesser de classer certains modèles comme «différents», mais juste les regarder comme des modèles.

«Personne ne veut être classé comme différent, on doit juste les traiter comme des êtres humains.» - Maeva Giani Marshall.

La reconnaissance

En 2018, elle s'est démarquée lord du défilé Zadig et Voltaire. On l'a vue depuis défiler notamment sur les passerelles de Milan lors de la présentation Benetton qui a opéré un retour remarqué, ou encore celui de Jacquemus à Paris.

Elle a participé à de nombreux shootings dont pour le prestigieux magazine Vogue sous l'objectif du photographe star Mario Sorrenti.

Rosdiana Ciaravolo via Getty Images

Une fille à la mode? On lui souhaite bien plus, une carrière couronnée de succès et sur le long terme - et qu'elle poursuive sa promotion de la différence comme normalité.

