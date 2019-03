Oui, c'est possible d'aller au restaurant sans devoir dénouer sa ceinture. De célèbres nutritionnistes québécois nous révèlent leurs petits trucs santé lorsqu'ils sortent manger.

Ne pas arriver affamé

Suivez la même règle que lorsque vous allez faire l'épicerie : n'arrivez pas le ventre vide question de ne pas tout dévaliser.

Dîner convenablement et grignoter en après-midi permet d'être plus raisonnable une fois le menu ouvert.

Misez sur la cuisine végétarienne

Les nutritionnistes Julie DesGroseilliers et Annie Ferland du blogue Science & Fourchette conseillent de se laisser tenter par la gastronomie végétarienne au restaurant, même s'il y a de la viande au menu.

Non seulement le plat risque d'être sain, riche en vitamines et minéraux, mais il vous permettra d'en apprendre davantage sur cette cuisine de plus en plus gourmande et surprenante... quitte à vous convertir. Le tofu vous semblera soudainement moins fade et les légumes plus intéressants que jamais. À preuve, Annie Ferland, dont l'alimentation est aujourd'hui à 90% végé, se souvient encore d'une tête de chou-fleur magnifiquement apprêtée chez Pastaga. Et ce, encore plus que de la bavette mangée au bistro du coin.

Optez pour un plat que vous n'êtes pas capable de reproduire à la maison

Manger au restaurant, c'est aussi se gâter. Profitez-en pour manger la pièce de viande qui vous fait envie depuis des semaines, l'ingrédient que votre coloc, chum ou blonde ne peut pas tolérer, ou explorez de nouvelles cuisines, épices ou techniques culinaires. «Mettons qu'il y aurait des grillons au menu, c'est 100% certain que je choisirais ça», lance Annie Ferland. En plus, c'est santé. On dit même que c'est le futur de l'alimentation.

Commandez plusieurs entrées au lieu d'une table d'hôte

Les petites portions allègent le repas, et surtout, vous permettent de diversifier les saveurs, d'en découvrir davantage sur la cuisine de la maison. Il y a aussi beaucoup moins de chance que vous vous laissiez tenter par un dessert.

La formule trois entrées est la préférée de la nutritionniste Isabelle Huot.

Dreamer Company via Getty Images

Préférez les sauces tomate aux sauces crémeuses

Il y aura probablement la même (trop grande) quantité de sel dans les deux, mais celle aux tomates contient plus de légumes, et moins de gras.

Privilégiez les accompagnements frais

Sans surprise, un à côté de haricots contiendra plus de vitamines et moins de calories que des frites ou une salade César.

Ne noyez pas tout dans la sauce

Les sauces et vinaigrettes sont souvent grasses et trop généreusement salées. On les demande à part et on en verse avec parcimonie sur notre plat.

Remplacez votre boisson sucrée par une eau gazéifiée

Que vous soyez dans un grand resto ou une chaîne de restauration rapide, optez pour l'eau gazéifiée, conseille le nutritionniste Hubert Cormier. Elle est moins ennuyante que l'eau plate, contient 0 calorie et est nettement meilleure pour la santé qu'une boisson gazeuse.

Psst : personne ne vous chicanera de prendre un verre de vin une fois de temps en temps. Isabelle Huot, qui a récemment suivi un cours en sommellerie à l'ITHQ, préfère les commander au verre question de goûter à un maximum de variété sans non plus en surconsommer.

