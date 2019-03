Sylvain Marcel sera «un René Angélil impeccable»

L'acteur français Jérôme Commandeur n'interprétera finalement pas René Angélil dans le drame biographique sur Céline Dion réalisé par Valérie Lemercier.

Invité dans l'émission "C à vous" ce mercredi 6 mars, il a expliqué le choix de la réalisatrice: "Elle a préféré s'entourer de comédiens québécois. Et moi, je ne pouvais pas lutter".

La cinéaste de "Palais Royal" a choisi Sylvain Marcel, un acteur peu connu en France, mais célèbre au Québec, pour incarner le rôle du défunt mari de Céline Dion. Un excellent choix selon Jérôme Commandeur qui indique que l'acteur québécois "est formidable". "Il va être un René impeccable", a-t-il ajouté au cours du repas.

Un rôle arrivé au bon moment

Dans le magazine québécois 7 jours, Sylvain Marcel se confiait sur son futur rôle: "En juillet dernier, j'ai vécu une séparation et j'étais morose, de gros nuages noirs planaient au-dessus de ma tête. Puis mon agent m'a appelé pour m'annoncer que la comédienne française Valérie Lemercier voulait me rencontrer. J'ai fouillé sur Internet et j'ai vu qu'elle voulait faire un film basé sur la vie de Céline. C'était comme si la vie m'envoyait le message que je n'allais pas déprimer bien longtemps et que c'était ce que j'avais à faire."

En janvier dernier, Valérie Lemercier recherchait 800 figurants pour son film qui s'intitulera "Famous". Peu d'informations ont circulé sur ce film consacré à la vie d'Aline Dieu - le nom donné au personnage de Céline Dion dans le film - de 1960 à nos jours.

L'actrice et réalisatrice avait expliqué dans les pages du Parisien qu'elle admirait la chanteuse québécoise: "Je suis fascinée par sa voix, mais aussi par son destin, le fait qu'elle soit la dernière de 14 enfants, son rapport avec sa mère, son histoire d'amour avec René".

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

