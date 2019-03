IKEA (d)étonne avec son lapin en chocolat à monter soi-même

Pas question qu'Ikea vous facile (trop) la vie... même à Pâques. Le géant suédois vient de lancer un lapin en chocolat que vous devez assembler vous-même avant de déguster.

Après avoir monté, perdu une vis, démonté et remonté votre nouvelle table de chevet, vous pourrez vous attaquer à la toute nouvelle gâterie ultra minimaliste d'IKEA.

Et comme il n'est composé que de trois morceaux, le VÅRKÄNSLA ne devrait pas être trop long à assembler. On est loin du meuble télé!

«On dit qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, mais ce lapin en chocolat est l'exception à la règle», stipule la description du lapin.

HuffPost Quebec

Votre dent sucrée est en alerte? Il faudra passer par l'une des succursales du magasin puisque l'article n'est pas offert en ligne.

Bien sûr, quelques internautes ont partagé leur excitation sur les réseaux sociaux :

Calling all our flat-pack fans - why not try our VÅRKÄNSLA chocolate bunny as a sweet alternative to Easter eggs this year? Even better, it's made using only certified cacao from sustainable sources. How fast can you put yours together? *participating stores only. pic.twitter.com/tOkOQEF40q