Brie Larson nous en met plein la vue

Brie Larson enchaîne les tapis rouge et les cérémonies prestigieuses avec chic! Aucun faux pas pour la star, héroïne du dernier Marvel Captain Marvel sorti le 27 février.

On l'a vue fouler les tapis rouges des Oscars et des différentes Premières de son dernier film, vêtue de robes plus spectaculaires et couture les unes que les autres. La comédienne américaine de 29 ans est clairement devenue au fil du temps une vraie icône de mode.

Pour preuves, voici 9 looks qui nous en ont mis plein la vue!

Paul Bruinooge via Getty Images Une combinaison-pantalon qui dévoile un peu de peau associée à ces sandales ultra féminine, voilà un look parfaitement dans le coup.

Alberto E. Rodriguez via Getty Images Lors de la première de Captain Marvel à Los Angeles, la star porte une robe Rodarte faire sur mesure à la fois évanescente et délicate.

Jeff Spicer via Getty Images Robe Valentino tout simplement époustouflante!

Allen Berezovsky via Getty Images Robe rouge asymétrique signée Hedi Slimane pour Céline lors de la soirée Vanity Fair qui succède aux Oscars.

9 Dan MacMedan via Getty Images Robe signée Hedi Slimane pour Céline lors du tapis rouge des Oscars.

Presley Ann via Getty Images Robe Rodarte rose tout en fraîcheur lors du défilé automne-hiver 2019 de la même maison de couture Rodarte.

Greg Doherty via Getty Images Délicate robe rose bustier et plumetis lors du Festival Women In Film 2018.

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images Robe Carolina Herrera lors de la première de «Avengers: Infinity War » à Hollywood.

