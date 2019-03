Gatto Matto (Laval)

JF GALIPEAU

Il n'y a pas que la sauce Gigi qui soit rosée chez Gatto Matto, tout le resto-bar en est imprégné. Banquettes roses, tapisserie florale rose, serviettes de table roses... Même les boîtes à pizza sont roses!

Le nouvel établissement branché à saveur italienne situé à deux pas de la station de métro Montmorency propose un bar à pizza – sauce tomate ou blanche - et à pâtes, quelques crus, dont des tartares, et une avalanche de fromage. Asiago, Pecorino, salva cremasco... Et parmi les antipastis, la mozzarella di bufala panée accompagnée d'une mayo aux truffes, anchois et marmelade ainsi que la burrata servie avec rapini mariné, tomates et anchois nous font gravement saliver.

Mais il n'y a pas que le menu qui soit alléchant, les promotions aussi. Gatto Matto propose les gros verres au prix des petits lors du 5 à 7 en semaine et le champagne et le mousseux rosé à rabais les vendredis entre 20h00 et 2h00 si vous portez du rose.

Si vous avez encore faim (ou même soif) le lendemain matin, sachez qu'on y proposera aussi les brunchs avec formule mimosas à volonté toutes les fins de semaine entre 10h et 15h dès la fin septembre.

Pour ceux qui se demandaient, l'hallucinant décor est signé par Jacques Gaspo du groupe Foodtastic (La Belle et la boeuf, Nickels et Carlos & Pepe's).

1950 rue Claude-Gagné no.302, Laval