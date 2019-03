Marilou encore attaquée sur son poids riposte

Marilou a partagé une photo d'elle sur Instagram de dos, elle ouvre d'une main un rideau. La jeune maman porte un pull rose et un jeans. Cette photo n'a pas fait l'unanimité, mais qu'est-ce qui a bien pu engendrer tant de messages? Sa taille, son poids, sa silhouette, encore une fois.

Marilou a toujours été transparente sur son poids et ses troubles alimentaires, elle qui a souffert d'anorexie plus jeune. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle elle a lancé Trois fois par jour, site et livres qui proposent des recettes équilibrées qui font la promotion d'une alimentation saine et bonne.

Voici la photo qui a créé la mini-polémique à laquelle la jeune maman d'une deuxième petite fille de 8 mois a répondu à travers une série de réponses.

On a reproché à Marilou d'être trop amaigrie, de ne plus avoir de fesses, d'avoir un corps de petite fille, et en filigramme de ne pas s'alimenter convenablement.

Touchée, Marilou s'est fendue de plusieurs réponses dont celles-ci:

@marie_joellle j'avais tellement pas remarqué 🤯! Ça doit être la coupe carré pis les foufounes aplatie parce que j'allaite et que je donne tout mon gras à Rose (mes cuissons sont rendus dans ses 8 mentons) 😂😂😂😂😂😂»

«@shybo1987 c'est un énorme de de soi. Faut faire confiance à nos corps, je crois. Et focuser sur le plus important ; nos enfants ❤️»

Des commentaires de soutien

Marilou a été soutenue par des commentaires de femmes dénonçant le body shaming ou encore parlant de la difficulté d'allaiter et du don de soi que cela représente.

«steph0243 Aimons-nous comme nous sommes ❤ Le body shame n'est pas juste fait sur les personnes en surpoids, mais aussi sur les personnes comme nous, qui ont de la difficulté à prendre 1lbs même en mangeant comme un éléphant. Arrêtons de juger et apprécions les gens comme ils sont ; uniques 🙌 🌷»

