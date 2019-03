Une fillette assassinée «parlera» à son meurtrier

Marie-Ève Larivière, une fillette de 11 ans qui avait été violée et assassinée il y a 27 ans, à Laval, «parlera» à son meurtrier. Une nouvelle stratégie qui pourrait permettre d'élucider des milliers de cas de disparitions au Québec.

C'est le cinéaste Stéphan Parent qui est derrière cette idée innovatrice. «Je vais m'adresser au meurtrier comme si j'étais la victime», a-t-il expliqué lors d'une entrevue avec HuffPost Québec, mardi. La voix d'une petite fille sera en fait superposée à des images.

Facebook, Twitter et Instagram seront utilisés pour faire «parler» la victime qui demandera l'aide du grand public.

Marie-Ève racontera sa dernière journée ainsi que le fil des événements jusqu'à la découverte de son corps.

On pourra ainsi l'entendre dire:

«À la demande de mes parents, je suis partie avec 6$ en poche pour aller acheter du pain à la boulangerie du coin. À mon retour, je me suis perdue et c'est là, toi mon meurtrier, que tu m'as fait monter à bord de ta voiture me promettant de me ramener à la maison. Menteur!»

«Tu as été violent avec moi. Tu m'a agressée sexuellement, moi qui étais une petite fillette sans défense. Tu m'a tuée et tu as abandonné mon corps le long d'une voie ferrée, sept kilomètres plus loin où tu m'avais enlevée pour ne plus jamais me redonner à mes parents.»

«Aujourd'hui, j'ai de nouveau une voix et j'ai quelque chose d'important à dire. Jamais mes parents, mes amis et la police ne te laisseront tranquille. Ils vont te pourchasser et te trouver pour te mettre en prison pour le restant de tes jours.»

Web série et radio

Stéphan Parent et son équipe diffuseront des messages «écrits» par Marie-Ève sur différentes plateformes de même qu'un message audio à la radio du 96,9 FM Lévis durant sa chronique hebdomadaire, vendredi 15h30.

Tous espèrent que ces nouvelles démarches permettront de briser le silence et que celui ou celle qui a vu ou entendu quelque chose ce 7 mars 1992 pourra contacter la police de Laval. Ceux qui craignent la police pourront communiquer avec Me Marc Bellemare.

Le dossier de Marie-Ève Larivière sera le premier épisode d'une série web qui a pour titre Irrésolus et qui mettra en lumière plusieurs cas de disparitions et de meurtres non résolus au Québec.

À travers des reconstitutions d'événements, les spectateurs pourront suivre un groupe d'enquêteurs sur de véritables scènes de crime. Dans chaque épisode, une brigade spéciale se penchera sur l'une de ces enquêtes. Le but de l'équipe est d'apporter un regard neuf sur de vieux dossiers en redonnant un second souffle aux enquêtes policières.

Le tout fera l'objet d'un reportage-documentaire reconstituant les événements qui sera diffusé gratuitement sur YouTube et Facebook, le week-end prochain.

De plus, avec la collaboration de l'organisme Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec ainsi qu'une compagnie de transport régional, la photo de Marie-Ève circulera partout sur le territoire de Laval.

Un nouvel outil

Cette nouvelle offensive pourrait permettre de faire délier des langues. «Je suis persuadé que quelqu'un, quelque part, détient une information pertinente qui pourrait permettre aux policiers de rouvrir le dossier afin de résoudre cette horrible histoire de meurtre», croit M. Parent, qui précise avoir obtenu l'approbation de la famille de la victime.

«Pour la police, c'est un nouvel outil qui donne des résultats surprenants», ajoute le cinéaste, qui a notamment réalisé le documentaire Novembre 84 dans lequel on évoque la thèse d'un possible tueur en série qui aurait kidnappé et tué sept enfants au Québec, entre 1984 et 1995.

L'idée audacieuse de M. Parent de faire «parler» la victime sera une première au Québec. Une idée déjà utilisée aux États-Unis. En effet, dans la dernière année, une histoire similaire est survenue chez nos voisins du Sud.

Les policiers se sont adressés au meurtrier en se mettant dans la peau d'une victime, Linda O'Keefe, et ce, plus de quatre décennies après qu'elle eut été sauvagement été assassinée. Des informations ont finalement permis aux enquêteurs américains d'épingler un homme en février dernier, plus de 45 ans après le meurtre.

«Si cela a fonctionné aux États-Unis. Pourquoi ne pas l'essayer ici. On n'a rien à perdre», souligne M. Parent.