Un homme a été attaqué et tué par son «lion de compagnie» dans un village de l'est de la République tchèque, a annoncé mardi la police locale.

Les policiers ont été appelés sur place mardi matin, dans le village de Zdechov. Ils ont trouvé deux lions dans un enclos, et le corps de l'homme.

Après avoir consulté des experts d'un jardin zoologique voisin, ils ont décidé d'abattre le lion qui avait tué l'homme, ainsi qu'une lionne.

#MorningAddiction A man has been mauled to death by a lion caged at his family home in the eastern Czech Republic.Michal Prasek owned the nine-year-old big cat and another lioness for breeding, reportedly drawing concern from local residents.#AroundTheWorld pic.twitter.com/JZgIaEI9hW