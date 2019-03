SNC-Lavalin: Trudeau préparerait une déclaration solennelle

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau pourrait faire très prochainement une déclaration publique et reconnaître que sa garde rapprochée a pu «insister un peu trop» dans le dossier SNC-Lavalin, selon une source libérale haut placée.

Le premier ministre pourrait s'adresser aux Canadiens plus tôt que tard, soit avant le budget du 19 mars _ histoire d'éviter que les annonces contenues dans l'exercice financier, le dernier avant les élections, ne soient occultées par cette saga.

Il n'est pas exclu que cette prise de parole solennelle survienne dans les prochains jours, voire cette semaine, a souligné la source libérale, en faisant valoir que Justin Trudeau souhaite communiquer "sa version" et le faire de façon "honnête et sincère".

Le format de la déclaration "reste à voir", mais une apparition devant le comité parlementaire qui étudie le dossier ne semble pas dans les cartes _ on n'a pas aimé la façon dont les conservateurs y ont traité le greffier du Conseil privé, Michael Wernick.

Le gouvernement de Justin Trudeau est plongé dans la tourmente depuis maintenant près d'un mois. Les allégations d'ingérence politique dans le dossier SNC-Lavalin ont provoqué le départ de deux de ses ministres, dont celle, lundi, de la présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott.

Au lendemain de cette démission-choc, qui survenait après celle de Jody Wilson-Raybould, le 12 février dernier, Justin Trudeau a annulé deux événements auxquels il devait participer en Saskatchewan pour rentrer à Ottawa afin de participer à des "rencontres privées".

L'ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton, était notamment présent dans la capitale fédérale, pour discuter de l'enjeu des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Les deux hommes ont cependant profité de l'occasion pour aborder l'affaire SNC-Lavalin.

L'itinéraire de Justin Trudeau pour mercredi prévoit qu'il consacrera une deuxième journée consécutive à des réunions derrière des portes closes. L'objet de ces rencontres n'est pas précisé dans l'horaire de sa journée.

Selon le politologue Thierry Giasson, qui se spécialise en communication politique, il est grand temps que le gouvernement Trudeau reprenne le contrôle du message et reconnaisse que des "erreurs de jugement" ont été commises dans la gestion de ce dossier.

"La stratégie de communication de ce gouvernement-là est celle de se protéger constamment. Le premier ministre amende son discours constamment. Il est à la remorque des événements, pas du tout en contrôle du message", a soutenu le professeur en politique à l'Université Laval.

Et sans mise au point de Justin Trudeau, les députés de l'opposition continueront à juger les déclarations du premier ministre à l'aune du témoignage détaillé de Jody Wilson-Raybould, que l'opposition présente comme étant celle qui est "fondée et crédible", a-t-il noté.

Après ce témoignage, le chef conservateur Andrew Scheer a réclamé la démission du premier ministre, plaidant que ce dernier avait perdu l'"autorité morale" de gouverner le pays. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) milite pour l'ouverture d'une enquête publique.

Appui du cabinet

Malgré la tempête qui s'abat sur lui, le premier ministre semble toujours bénéficier de l'appui de son conseil des ministres. Le réseau CBC a rejoint lundi les 33 ministres qui siègent encore au cabinet, et tous ont réitéré leur confiance à son endroit.

L'une de ses plus importantes joueuses, Chrystia Freeland, l'a fait de vive voix, mardi.

"Le premier ministre a absolument ma confiance", a dit la ministre des Affaires étrangères en point de presse à Longueuil. Citant la renégociation de l'ALÉNA en exemple, elle a soutenu qu'elle avait toujours ressenti le soutien du cabinet, du caucus, et de son patron.

"Et selon moi, pour avoir du succès comme gouvernement, il faut être capable de jouer en équipe", a ajouté Mme Freeland, balayant du revers de la main les questionnements soulevés dans certains médias sur la capacité de Justin Trudeau à travailler avec des femmes.

Après avoir poussé un soupir, elle s'est dite "absolument convaincue" que le premier ministre était "un féministe" et a martelé qu'il était un "très très bon boss" pour les députées qu'il a élevées au cabinet.

La présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott, a causé une commotion en claquant la porte du conseil des ministres. Dans sa lettre de démission, elle a argué que l'affaire SNC-Lavalin avait eu raison de sa confiance envers le gouvernement.

Lors d'un rassemblement partisan lundi soir à Toronto, le premier ministre a insisté sur le fait que son gouvernement n'avait franchi aucune ligne dans ce dossier. Pendant son discours, il a été interrompu à quelques reprises par les cris de personnes mécontentes.

Abordant brièvement la démission de sa ministre Jane Philpott, qui s'est avérée l'une des plus efficaces et respectées de son gouvernement, il a affirmé qu'il savait que celle-ci "se sentait comme ça depuis un certain temps" et l'a remerciée pour son service.

Mais il a appris "le jour même (lundi)" que celle à qui il a confié d'importants mandats depuis 2015 jetait l'éponge, d'après ce qu'a soutenu mardi une source libérale.