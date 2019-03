TORONTO — Au cours de la dernière année, les clients d'Uber au Canada ont notamment laissé derrière eux un oeil de verre, une dent en or, un fouet et même un diplôme en sortant des véhicules dans lesquels ils ont été transportés.

Une poutine, un ukulélé et des prothèses dentaires figurent également sur la liste des articles insolites qui se sont retrouvés sur les banquettes des véhicules exploités par les chauffeurs d'Uber au Canada.

Selon les données compilées par l'entreprise, c'est à Montréal, à Lethbridge, en Alberta ainsi que dans les régions de Kitchener-Waterloo, en Ontario, que les oublis ont été les plus fréquents. Les troubles de mémoire semblaient être plus fréquents chez les clients d'Uber les samedis et dimanches, entre 23 heures et 1 heure.

Les données de la société indiquent que ses clients avaient tendance à oublier des montres lundi, des écouteurs le mardi, des ordinateurs portables le mercredi, des livres le jeudi, des passeports le vendredi, des téléphones intelligents le samedi ainsi que des gâteaux le dimanche.