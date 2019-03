Michael Bloomberg ne briguera pas la présidence des États-Unis.

L'ancien maire de New York, l'un des hommes les plus riches du monde, a fait part de sa décision mardi, dans un éditorial publié par Bloomberg News.

While there would be no higher honor than serving as president, my highest obligation as a citizen is to help the country the best way I can, right now. That's what I'll do, including the launch of a new effort called Beyond Carbon. My full statement: https://t.co/b3cQUF1PhU