Kylie Jenner devient la plus jeune milliardaire «self-made» de l'histoire

On en parlait depuis l'été dernier, c'est officiel depuis aujourd'hui, Kylie Jenner - à la tête de Kylie Cosmetics - est devenue ce mardi la plus jeune milliardaire «self-made» de l'histoire selon Forbes, le magazine américain de référence.

La plus jeune du clan Kardashian-Jenner entre ainsi dans l'histoire devançant le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a atteint le milliard à 23 ans.

Selon Forbes, le chiffre d'affaires de Kylie Cosmetics a augmenté de 9% l'année dernière pour atteindre 360 millions de dollars. La société de Jenner est estimée à 900 millions de dollars. Ajoutez à cela l'argent qu'elle a déjà tiré de l'activité, on obtient une fortune estimée à un milliard de dollars. Elle devient ainsi la plus jeune milliardaire de l'histoire à s'être faite toute seule.

«Je ne m'attendais à rien. Je n'avais pas prévu l'avenir. Mais [la reconnaissance] se prend vraiment bien. C'est une belle tape dans le dos. » - Kylie Jenner à Forbes.

La recette du succès

Le succès de Kylie Cosmetics, lancée en 2015, réside dans des frais généraux minuscules et des bénéfices démesurés. La compagnie compte sept employés à temps plein et cinq à temps partiel. La fabrication et l'emballage sont sous-traités à Seed Beauty. Les ventes et l'exécution sont gérées par le marchand en ligne Shopify. Sa mère Kris s'occupe des finances et des relations publiques. Quant au marketing, il se fait principalement par le biais des médias sociaux. Kylie Jenner est suivie par 175 millions personnes à travers Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Les retombées de chacune de ses publication sont phénoménales.

L'autre clé de son succès - et coup de génie - est de s'être associée avec le distributeur Ulta qui lui a permis d'entrer dans plus de 1000 magasins, elle qui ne vendait ses gloss qu'en ligne il y a 3 ans.

Et voici comment Kylie a fait fortune si vite, elle qui s'apprête à lancer une poudre à maquillage le 7 mars prochain.

