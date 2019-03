GLASSBORO, N.J. — Le lutteur professionnel King Kong Bundy a rendu l'âme à 61 ans.

Le promoteur et ami de longue date David Herro a déclaré que Bundy était mort lundi. «Aujourd'hui, nous avons perdu une légende et un homme que je considérais comme un membre de ma famille» a écrit Herro sur sa page Facebook. La cause du décès n'a pas été précisée.

Bundy, dont le véritable nom est Christopher Pallies, est né à Atlantic City, dans le New Jersey. Le lutteur de six pieds, quatre pouces et 458 livres a fait son entrée dans la World Wrestling Federation en 1981.

Il a laissé sa marque lors d'un match de cage contre Hulk Hogan dans le cadre du gala WrestleMania 2 en 1986, qui a été remporté par Hogan.

Bundy a fait sa dernière apparition publique dans la série télévisée «Married...with Children».

Il devait participer à 'WrestleCon' le mois prochain à New York.

