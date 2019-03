Un homme pris dans la neige pendant cinq jours a dû manger... de la sauce à taco

Un homme de l'Oregon qui a été sauvé après avoir été coincé dans la neige pendant cinq jours avec son chien est profondément reconnaissant envers ses sauveteurs et embarrassé d'avoir causé tant de problèmes, a déclaré sa tante à l'Associated Press, lundi.

Le véhicule de Jeremy Taylor s'est retrouvé coincé dans la neige sur une route isolée le 24 février dernier, à l'extérieur de la ville de Bend, dans l'Oregon.

À la tombée de la nuit, M. Taylor, 36 ans, a décidé de dormir dans sa voiture avec son berger australien, Ally, et de partir à la marche le lendemain, a raconté sa tante Denise Tremaine, dans un entretien téléphonique.

M. Taylor a confectionné des raquettes à partir de morceaux du porte-kayak qu'il avait sur son toit et s'est mis en marche le 25 février. Mais après un kilomètre et demi, il a dû faire demi-tour parce que son chien s'enfonçait dans la neige épaisse et ne pouvait plus continuer.

Longue attente

M. Taylor a ramené Ally à la voiture et ils s'y sont réfugiés, partageant un sac de couchage pour se réchauffer. M. Taylor avait un réservoir d'essence plein et était capable de chauffer brièvement le véhicule quand il faisait extrêmement froid. Il a mangé quelques sachets de sauce taco qu'il avait avec lui, a ajouté sa tante.

Son chien et lui ont bu de la glace fondue, mais Mme Tremaine a précisé qu'elle ne croyait pas que son neveu avait donné de la sauce piquante au chien.

Éventuellement, a expliqué Mme Tremaine, la neige abondante qui a continué à tomber a empêché M. Taylor d'ouvrir la porte de son véhicule.

À un certain moment, il a vu un avion passer au-dessus de la tête et tenté de pousser la neige hors du toit de la voiture afin que les sauveteurs puissent le voir, mais cela n'a pas fonctionné. Il n'avait pas de téléphone portable avec lui ni de fournitures d'urgence, a-t-elle ajouté.

Ce que M. Taylor ignorait, c'est que le 27 février, ses amis s'étaient rendu compte qu'il avait disparu. Il ne s'était pas présenté au travail et personne n'avait eu de ses nouvelles. Des amis l'ont donc rapporté disparu.

Des équipes de recherche et de sauvetage ont parcouru les forêts près de Bend en motoneige et en avion, en plus d'utiliser un drone.

Vendredi après-midi, un motoneigiste a retrouvé M. Taylor et son chien, qui ont pu sortir de la forêt grâce à un type de tracteur à neige.

Au fil des ans, de nombreuses personnes se sont retrouvées bloquées sur les routes rurales enneigées de l'Oregon.