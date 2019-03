Le président américain Donald Trump a accusé mardi les démocrates du "plus grand abus de pouvoir de l'histoire" des Etats-Unis après qu'ils eurent lancé la veille une batterie d'enquêtes parlementaires à son encontre.

"Les démocrates font obstruction à la justice. Ils se lancent dans une grande croisade désespérée à la recherche d'un crime, alors que le vrai crime est ce que font les démocrates, et ce qu'ils ont fait!", a-t-il dénoncé dans un tweet, accompagné d'un autre en lettres capitales: "PRESIDENT HARCELÉ!"

Forts de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, les démocrates sont passés à la vitesse supérieure lundi contre Donald Trump en lançant, et renforçant, plusieurs enquêtes parlementaires potentiellement explosives, des soupçons de collusion avec la Russie aux paiements pour acheter le silence de maîtresses supposées, en passant par son entreprise familiale.

