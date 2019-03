Un parterre de stars pour un dernier hommage à Karl Lagerfeld

Ce mardi 5 mars, le dernier défilé signé Karl Lagerfeld a défilé sous la verrière du Grand Palais. Une minute de silence a été observée par un parterre de stars venues rendre en hommage au créateur décédé le 19 février dernier à l'âge de 85 ans.

C'était le défilé le plus attendu de cette Semaine de la mode parisienne, cette collection automne-hiver 2019-2020, la dernière d'une ère - celle du couturier allemand en collaboration avec Virginie Viard (nommée nouvelle directrice artistique de la fameuse griffe de couture.)

Pour l'occasion, les stars étaient venues nombreuses! Kristen Stewart, Carine Roitfeld, Clemence Poesy, Monica Bellucci, Nicolas Lefebvre, Naomi Campbell, Caroline de Maigret, Laura Bailey, Claudia Schiffer, Gwei Lun-Mei et Joana Preiss pour ne citer qu'elles étaient présentes.

Pénélope Cruz - la comédienne - a même défilé, sans oublier Cara Delevingne ou encore Kaia Gerber. Ce fut un défilé symbolique qui soulignait la fin d'une ère.

Bertrand Rindoff Petroff via Getty Images

Kristen Stewart avait enfilé sa plus belle combinaison siglée Chanel qui collait parfaitement à la thématique de la collection automne-hiver 2019-2020: un chalet suisse ultra chic sur fond de pentes enneigées des Alpes. L'hiver prochain s'annonce froid si l'on en croit les prédictions de la maison de la rue Cambon.

Bertrand Rindoff Petroff via Getty Images PARIS, FRANCE - MARCH 05: Kristen Stewart attends the Chanel show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2019/2020 on March 05, 2019 in Paris, France. (Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images)

La comédienne star Pénélope Cruz a défilé pour l'occasion, silhouette toute blanche - chaussures de neige incluses. La jupe en fourrure, le haut en volants, ceinture luxueuse qui définit la silhouette, et une blanche à la main - tout était pureté et chic.

Getty Pénélope Cruz

Tous les codes Chanel revisité sont bel et bien là, le tweed, dessus comme dessous, les volumes, les superpositions, la richesse des matériaux, l'ultra chic comme en témoigne la silhouette de Cara Delevingne, amie fidèle de feu Karl Lagerfeld.

Peter White via Getty Images

Une collection dominée par le noir et le blanc, avec ici et là des touches de rose et de violet vivifiantes. Voici une ligne riche et chaude qui réaffirme les codes de la griffe - qui sait mieux que les autres se renouveler sans renier son ADN.

Peter White via Getty Images

Le final, magnifique!

Dominique Charriau via Getty Images

«C'est à Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel et la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans qu'Alain Wertheimer (copropriétaire de Chanel) a confié le soin d'assurer la création des collections pour continuer de faire vivre l'héritage de Gabrielle Chanel et de Karl Lagerfeld», selon le communiqué.

Karl Lagerfeld présentait Virginie Viard comme son «bras droit et bras gauche à la fois».