Adèle Sorella reconnue coupable de meurtre au 2e degré

LAVAL, Qc - Adèle Sorella a été reconnue coupable du meurtre au deuxième degré de ses deux filles, mardi, par le jury au terme de son procès.

Amanda, âgée de neuf ans, et Sabrina, âgée de huit ans, avaient été trouvées mortes, allongées côte à côte par terre dans la salle de jeu de la résidence familiale, le 31 mars 2009.

Leurs corps ne portaient aucune trace de violence et la cause de leur décès n'a pas été déterminée, ce qui donnait à cette affaire un certain mystère et a possiblement compliqué la tâche du jury.

Les membres du jury ne font que rendre un verdict au terme de leurs délibérations. Ils n'ont jamais à expliquer comment ils ont décidé d'un résultat plutôt que d'un autre.

Les 12 jurés avaient entamé leurs délibérations mercredi dernier. Ainsi, elles n'ont duré que six jours.

Le procès d'Adèle Sorella, âgée de 53 ans, avait débuté le 12 novembre.

Il s'agit de son deuxième procès pour meurtre. Lors du premier, en 2013, elle avait été reconnue coupable du meurtre prémédité de ses enfants. La Cour d'appel avait ensuite annulé ces verdicts en 2017 en raison de directives erronées données par la juge au jury, et elle avait ordonné un second procès, celui qui vient de se clore.

Adèle Sorella n'était pas à la maison lorsque les deux fillettes avaient été retrouvées sans vie en fin d'après-midi par des membres de la famille. Elle avait été arrêtée au cours de la nuit suivante, après avoir percuté un poteau avec sa voiture. À l'époque, son mari, Giuseppe De Vito, était en fuite depuis l'opération Colisée qui avait décimé la mafia italienne de Montréal en 2006. Il est mort en prison en 2013.