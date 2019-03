Une petite entreprise canadienne à la conquête des marchés internationaux

Brasser des affaires au-delà des frontières canadiennes est un défi qui requiert beaucoup d'efforts et d'organisation. Les propriétaires de petites entreprises aux ambitions planétaires peuvent heureusement compter sur Exportation et développement Canada (EDC) pour passer du rêve à la réalité. Voyez comment des entreprises canadiennes de toute taille ont exporté leurs produits et services avec succès grâce à l'appui d'EDC.

SilverPaw, une entreprise de produits pour animaux de compagnie reconnue pour son innovation brevetée, a vu le jour après que Lorne, Jamie et Dylan Miller ont vu leur père et leur oncle concevoir une technologie d'alerte pour vêtements d'enfants. Les trois frères ont alors su qu'elle serait adaptable au marché des animaux de compagnie. « Nous faisions nos recherches pendant nos études à l'université, et avions noté l'émergence marquée du marché des animaux de compagnie. Nous avons donc décidé de tenter notre chance », raconte Lorne Miller.

L'entreprise offre de tout pour les chiens : manteaux, bottes, lits, laisses, jouets, alouette. Ses produits sont munis de la technologie créée par le père et l'oncle. La technologie SiverShieldMC protège les tissus contre les odeurs et les bactéries. Et grâce aux technologies ColdAlertMC et SunAlertMC, le propriétaire du chien est averti lorsque son meilleur ami est exposé aux dangereux UV ou à des conditions glaciales pouvant causer des gelures.

EDC

Ces produits se sont tellement démarqués dans leur créneau que les médias en ont parlé abondamment. Pour M. Miller, cela a aidé l'entreprise à prendre son envol. « Nous sommes vraiment uniques : nos clients trouvent au même endroit des produits brevetés innovateurs d'exception. »

Connaissant une ascension rapide, SilverPaw a voulu dès sa première année se lancer dans l'exportation. « Une foule de détaillants de partout dans le monde nous ont approchés. C'est ce qui nous a ouvert les portes du succès », raconte M. Miller. Ses produits étant très convoités, l'entreprise a donc demandé un coup de main à EDC.

EDC

La solution d'EDC

Depuis sa création en 1944, EDC a aidé des milliers de petites entreprises canadiennes à accroître leurs exportations en profitant des débouchés offerts sur le marché international. Cette société d'État financièrement autonome accomplit une grande partie de son travail en collaboration avec le gouvernement canadien.

Avec son Programme de garanties d'exportations, EDC a pu travailler avec la banque de SilverPaw pour que l'entreprise accède à un fonds de roulement supplémentaire, qui lui a permis d'accepter d'importants contrats de détaillants comme Walmart.

EDC

« EDC est un excellent allié pour nous. Nous avons grandi et évolué, et avons travaillé souvent avec elle. C'est un partenaire incontournable », souligne M. Miller.

EDC

EDC nous a aidés à financer nos exportations et à conclure des ententes avec la banque. Mais ne serait-ce que pour les connaissances générales, nous lui devons une fière chandelle. Lorne Miller — président et chef de la direction , SilverPaw

Le résultat

Grâce à l'appui d'EDC, SilverPaw a poursuivi sa croissance; elle n'a d'ailleurs aucunement l'intention de ralentir la cadence. Bien qu'elle ait mis l'accent depuis ses débuts sur la vente dans les magasins de détail, elle lorgne maintenant du côté d'Internet. « Ces dernières années, nous avons commencé à nous outiller pour vraiment réussir dans le commerce électronique. Nous sommes convaincus que SilverPaw sera une marque renommée en ligne », affirme M. Miller.

L'entreprise vise aussi d'autres modèles de distribution, et veut notamment accroître sa présence sur Amazon. Elle lance également un service d'abonnement : chaque mois, les clients recevront des jouets et gâteries pour chien, choisis selon leurs préférences.

Malgré tous ces projets en cours, pour M. Miller, le marketing demeure une grande priorité. « Ce qui compte avant tout pour une jeune entreprise comme la nôtre, c'est que les gens sachent pourquoi elle est si unique et innovatrice. Nous voulons développer notre marque et nous faire connaître. »

Le Programme de garanties d'exportations d'EDC peut aider votre banque à augmenter votre financement. EDC partage le risque avec votre banque en fournissant une garantie sur votre emprunt, ce qui l'incite à élargir votre accès à des fonds de roulement. Cliquez ici pour en savoir plus.