Une transfusion de sang provenant de personnes plus jeunes pourrait-elle ralentir le vieillissement ? L'idée semble avoir un tel attrait qu'en février, l'Agence américaine des aliments et des médicaments (FDA) a senti le besoin de publier une alerte : à 8000 dollars du litre, méfiez-vous. Ça ressemble à une arnaque, semble aller jusqu'à dire l'Agence, ce que constate aussi le Détecteur de rumeurs de l'Agence Science Presse.

Les faits

Il s'est publié bel et bien de la recherche là-dessus... mais sur des souris. Et pour l'instant, les résultats sont mitigés : on trouve des études qui semblent donner des résultats encourageants, mais avec des échantillons très limités (celle-ci, en 2016, portait sur quatre duos de souris) et d'autres, qui n'ont observé aucun effet.

Et même les résultats encourageants laissent pendante la question des effets à long terme. La compagnie californienne derrière cet élixir à 8000 dollars du litre, Ambrosia, affirme détenir des données sur des essais cliniques (donc, sur des humains) qu'elle mène officiellement depuis 2016. Ces résultats n'ont toutefois pas encore été publiés.

Le 19 février, à la suite de l'alerte lancée par la FDA, Ambrosia a publié une note sur son site annonçant qu'elle cessait ces transfusions. Jusqu'alors, elle offrait, pour 8000 dollars le litre, du sang de donneurs de 16 à 25 ans — ou 12 000 $ pour deux litres.

Mais il n'y a pas qu'elle : l'alerte de la FDA mentionne que « des établissements dans plusieurs États » américains offrent du sang de « jeunes donneurs » pour traiter un nombre étonnant de choses allant « du vieillissement normal et des pertes de mémoire jusqu'à des maladies graves comme la démence, le Parkinson, la sclérose en plaques, l'Alzheimer, les maladies cardiaques et le syndrome de stress post-traumatique. »

Or, non seulement n'existe-t-il « aucune preuve d'un bénéfice clinique », il peut y avoir des risques, poursuit la FDA, qui y va d'un avertissement sans équivoque : « Nous sommes préoccupés par le fait que certains patients soient la proie d'acteurs sans scrupules vantant comme cures ou remèdes des traitements de plasma de jeunes donneurs. »

Certains reportages publiés ces dernières années n'ont pas manqué non plus de faire un parallèle avec l'idée qu'une « fontaine de Jouvence » puisse présenter un attrait certain à une classe de baby-boomers vieillissants et aux portefeuilles bien garnis.

Les trucs du Détecteur de rumeurs Lorsqu'une nouvelle sur un traitement « miraculeux » arrive sur votre fil, défendue avec le plus grand enthousiasme, tout en évitant soigneusement de donner des détails sur la maigreur de ses données, le Détecteur de rumeurs suggère de consulter des publications scientifiques s'adressant au grand public et réputées pour leur esprit critique. Par exemple, le Scientific American , qui parlait le 20 février de l'avis de la FDA

, qui parlait le 20 février de l'avis de la FDA Et le magazine spécialisé en santé Stat, qui s'intéressait déjà l'an dernier à cette compagnie californienne.

