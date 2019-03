Les mois post-accouchement sont à la fois les plus beaux et probablement parmi les plus difficiles dans la vie d'une jeune maman. Pour les aider à passer à travers cette période si déterminante, aussi nommée quatrième trimestre, l'entreprise québécoise 4T a lancé de coquets coffrets cadeaux postnataux dotés d'un volet éducatif.

Ils contiennent tout le nécessaire pour alléger le retour à la maison et favoriser la récupération physique et mentale. Du baume d'allaitement au vaporisateur cicatrisant, mais surtout des conseils prodigués avec un brin d'humour pour apaiser les craintes des nouvelles mères ainsi que des solutions concrètes aux petits pépins quotidiens.

Tous les produits sont biologiques et proviennent d'entreprises locales.

Les boîtes se détaillent entre 80$ pour la Baby Shower et 220$ pour la très bien garnie Perfection. Tous les produits sont aussi disponibles à la pièce si maman a besoin de ravitaillement.

Courtoisie 4T Le coffret Perfection Courtoisie 4T Le coffret Baby Shower

4T propose aussi l'Étoile filante dont le contenu mise sur le réconfort de celles qui ont fait une fausse couche et la réparatrice Césarienne qui comprend tout le nécessaire pour rester au lit afin de bien guérir.

« Dans le monde actuel où la performance est omniprésente, on félicite la mère qui a eu soi-disant un "accouchement facile" et qui passe des heures debout à faire les tâches ménagères trois jours plus tard. Avec 4T, j'avais envie de remettre au centre des priorités les premières semaines de la nouvelle maman, une période cruciale à la restauration physique de la mère et à la création du lien mère-enfant, explique Geneviève Côté, fondatrice de 4T et doula postnatale certifiée. La mère subit un changement physique drastique en mettant un enfant au monde et son corps a besoin d'une période de rétablissement de plusieurs semaines.»

Si l'idée d'offrir une énième boîte de couches au prochain shower de bébé ne vous enchante pas plus qu'il faut, vous savez vers quoi vous tourner.

