Ces derniers jours, un nouveau défi a vu le jour et connaît une ampleur grandissante. Il s'agit du #cheesechallenge (mot clé) qui consiste à jeter une tranche de fromage genre Single Kraft au visage de votre bébé. Mais pourquoi faire?! Et comment est né ce défi à la fois absurde et cruel?!

Le phénomène semble remonter au 26 février lorsque Charles Amara basé à Macomb, dans le Michigan, a posté sur Facebook une vidéo dans laquelle on le voit s'approcher de son bébé et lui jeter une tranche de fromage en pleine face. Son petit semble consterné et ne semble clairement pas apprécier la situation.

La publication a suscité plus de 10 000 commentaires dont des très négatifs qui expriment ô combien ce défi est totalement absurde, idiot et cruel de surcroît. Et l'autre clan que ce défi semble amuser au point de l'essayer.

Voici le partage Facebook en question ci-dessous.

La popularité de la vidéo a explosé deux jours plus tard, lorsqu'elle a été postée sur Twitter par l'utilisateur @unclehxlmes - tweet qu'il a supprimé une fois qu'il est devenu viral. Il aurait été vu plus de 10 millions de fois et partagé plus de 750 000 fois.

Malheureusement ce défi a fait des émules - et chaque fois le pauvre bébé ou jeune enfant semble ne vraiment rien comprendre à la situation restant soit interloqué soit se mettant à pleurer comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous. Que parfois les humains peuvent être...

Non, on ne cautionne pas du tout comme vous l'aurez compris!