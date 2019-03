«Cerebrum», la nouvelle dramatique de l’auteur d’«Hubert et Fanny»

Radio-Canada a levé le voile, ce lundi 4 mars, sur Cerebrum, la nouvelle série dramatique de l'auteur Richard Blaimert (Hubert et Fanny, Nouvelle adresse).

Cette nouvelle série de dix épisodes, «campée dans l'univers fascinant et méconnu de la santé mentale et ses dérives», mettra en vedette Claude Legault, Evelyne de la Chenelière, Marianne Verville, Henri Picard, Christine Beaulieu, Ludivine Reding, Gabriel Sabourin et Sonia Vachon, pour ne nommer que ceux-ci.

Le psychiatre Henri Lacombe (Claude Legault) dirige l'Institut national de santé mentale. Jour après jour, sa mission est d'apaiser les souffrances de ses patients. Sa conjointe, Anne Beaulieu (Evelyne de la Chenelière), est une psychologue consultante en clinique privée. Les deux composent avec les hauts et les bas de la vie familiale de tous les jours avec leurs deux enfants, Marine (Marianne Verville) et William (Henri Picard). L'univers d'Henri bascule le jour où Anne ne se présente pas au restaurant où ils doivent se rencontrer. Que lui est-il arrivé?

Le tournage de Cerebrum doit s'amorcer ce mois-ci.

En plus du scénario, Richard Blaimert est également en charge de la création visuelle, en plus d'agir à titre de producteur associé et de réalisateur de cinq épisodes. Le cinéaste Guy Édoin (les longs métrages Marécages, Corno et Ville-Marie) assurera la réalisation de l'autre moitié de la série.

Les 10 épisodes de Cerebrum seront diffusés cet été, sur ICI Tou.tv Extra.

À voir également :