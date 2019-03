La présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott, annonce sa démission comme ministre, disant avoir perdu confiance envers le gouvernement libéral à la suite de l'affaire SNC-Lavalin.

Après avoir "examiné les événements qui ont secoué le gouvernement fédéral au cours des dernières semaines", elle dit avoir conclu "après mûre réflexion" qu'elle doit démissionner de son poste de membre du cabinet.

Selon elle, les membres doivent être en mesure de défendre toutes les décisions du cabinet.

Or, elle dit avoir perdu confiance "dans la manière dont le gouvernement a traité cette question et dans sa réponse aux problèmes soulevés".

La démission de Mme Philpott survient moins d'un mois après celle de l'ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould au coeur d'allégations selon lesquelles le bureau du premier ministre a exercé des pressions inappropriées sur Mme Wilson-Raybould pour qu'elle évite un procès pour corruption à la société montréalaise d'ingénierie SNC-Lavalin.

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one's principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6