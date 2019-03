«Game of Thrones»: l'interprète de Cersei Lannister a «fondu en larmes» à la fin du tournage

Même les grands méchants ont un cœur. L'interprète de Cersei Lannister dans "Game of Thrones" ne va pas dire le contraire. Lena Headey est revenue sur la fin du tournage de l'ultime saison en juillet 2018, bouclant ainsi neuf ans d'aventures dans l'univers de George R. R. Martin. Et dire au revoir à son personnage tant détesté de la Reine des Sept Royaumes n'a pas été chose facile.

Auprès de nos confrères du HuffPost États-Unis, l'actrice en pleine promotion de son dernier film actuellement en salle "Fighting with My Family", a expliqué avoir littéralement "fondu en larmes" lors de son départ de "Game of Thrones".

"C'était triste, oui. Je ne pensais pas que j'allais me laisser aller à ce point parce que j'avais tout le dernier jour pour m'y préparer. Et puis quand je suis partie et que je suis montée dans la voiture, j'ai fondu en larmes et j'ai été... dévastée".

«"Thrones" a changé ma vie»

Toutefois, la star voit également le bon côté des choses et chérit ce que lui a apporté la série du point de vue de la notoriété.

"Nous savons tous que si vous êtes célèbres, les gens vous regardent différemment -vous êtes acceptés dans des salles où vous n'aviez jamais été acceptés auparavant, vous rencontrez des gens et les gens écoutent ce que vous voulez. Donc, de ce point de vue là, cela a évidemment changé ma capacité à commencer à créer, à faire et à développer des choses, ce qui me ravit. Je voulais faire ça depuis longtemps. 'Thrones' a changé ma vie de cette manière et j'en suis incroyablement reconnaissante".

Lena Headey explique également être impatiente de jouer des nouveaux rôles aussi complexes et durs que celui de Cersei Lannister car, selon elle, "personne n'a envie de jouer un personnage qui est complètement nul et qui n'a pas d'histoire. C'est toujours plus intéressant pour moi s'il s'agit d'une histoire que vous créez pour un personnage de fiction ou que vous explorez tout en recherchant de vraies personnes. Tout le monde a une histoire. Vous devez porter cette histoire avec vous". Lena Headey veut jouer des personnages qui sont plus que "la femme" ou "la mère". Cersei était, certes, bien plus que cela.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

