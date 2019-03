Elton John se confie sur sa paternité et l'éducation de ses enfants

Alors que le drame biographique Rocketman porté par Taron Egerton est attendu en salles le 31 mai prochain, Elton John s'est confié à The Mirror, ce vendredi 1er mars, sur sa vie privée et ses deux enfants, Zachary et Elijah (8 et 6 ans), qu'il élève avec son mari David Furnish. Une éducation qu'il essaie d'éloigner le plus possible de sa célébrité.

«Ils savent ce que leur papa fait, mais je ne ramène jamais Elton à la maison [...] Ils m'ont vu en spectacle à New York. Ils savent que leur papa est connu. Mais quand nous sommes dehors et que quelqu'un demande une photo, ou nous prend en photo, ils demandent pourquoi», a-t-il expliqué au média avant d'ajouter:

«Nous essayons de ne pas les gâter, ils ont une livre d'argent de poche chacun par semaine. Ils reçoivent de l'argent de poche chaque semaine. Ils ont des économies, de l'argent de poche et ils ont leur propre compte pour la philanthropie. Ils doivent faire des tâches ménagères à la maison. Ils aident dans le jardin, ils lavent leurs assiettes, ils aident à ranger leur chambre et cela les aide à se responsabiliser, parce que Dieu sait qu'ils ne mènent pas une vie normale, on ne peut pas prétendre cela.»

Elton John et David Furnish tentent également de sensibiliser les deux jeunes garçons aux causes qui leur tiennent à cœur. Tous les quatre participent d'ailleurs régulièrement à des collectes de fond, notamment pour la recherche contre le Sida. «Nous avons toujours instruit nos enfants. Ils savent que nous faisons cela, et plus ils grandissent, plus on les encourage à venir en aide aux personnes dans le besoin, et pas seulement celles victimes du Sida», a-t-il expliqué.

Même s'ils tentent de leur donner l'enfance la plus normale possible, les deux garçons n'ont pas un entourage comme les autres alors que Lady Gaga est leur marraine. D'ailleurs, selon la star, ses enfants -très proches d'elle - l'appellent «Mère Gaga».

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

