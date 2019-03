Un peu de neige, du soleil et du temps plus froid pour la relâche scolaire

MONTRÉAL — Des milliers d'écoliers québécois sont en vacances alors qu'ils amorcent leur semaine de relâche scolaire.

Si plusieurs familles ont choisi d'aller se réchauffer au soleil, d'autres en profitent plutôt pour pratiquer des sports d'hiver.

Les prévisions d'Environnement Canada font état de conditions qui se dérouleront en deux temps. Dans un premier temps, une bordée de neige qui sera suivie de belles journées ensoleillées, mais plus froides qu'à l'habitude pour ce temps-ci de l'année, mais rien pour décourager les gens d'aller jouer dehors.

Dimanche en fin de journée et lundi, pratiquement tout le Québec sera traversé par un système qui laissera entre 5 et 15 cm de neige, selon les endroits.

Le météorologue Alexandre Parent, d'Environnement et Changement climatique Canada, se fait tout de même rassurant puisqu'il n'est pas question de tempête de neige, du moins pour la plupart des régions de la province.

Ce seront des conditions plus hivernales que printanières, a-t-il relaté au téléphone, mais cela sera idéale pour les surfaces skiables et pour les patinoires extérieures, avec un mercure oscillant entre -5 degrés Celcius et -10 degrés le jour. Alexandre Parent

Selon les prévisions météo, les régions de Montréal, des Basses-Laurentides et en allant vers Québec recevront des accumulations totales d'environ 5cm de neige.

À mesure que ce système se dirigera vers le sud, soit vers l'Estrie et la Beauce, les accumulations seront plutôt de 10 à 15 cm de neige au sol.

Le météorologue souligne qu'il y a tout de même un potentiel de tempête pour les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord, possiblement avec des vents et de la poudrerie pour ces secteurs dans la journée de lundi.

Par la suite, ce sera le retour du soleil, et ce, pour le reste de la semaine avec des températures plus froides, de 5 à 8 degrés sous les normales saisonnières, qui sont généralement de moins 1 degré Celcius le jour à Montréal, de moins 3 degrés à Québec et de moins 5 degrés plus à l'est.

Le météorologue Alexandre Parent note qu'il ne s'agit pas de temps extrêmement froid et que les rayons du soleil, qui gagnent en force, rendront les activités extérieures plus agréables le jour.