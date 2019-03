Sophie Nélisse a (complètement) changé de tête

Sophie Nélisse a changé de tête et ça va lui sied très bien. La comédienne a troqué sa chevelure blonde pour une crinière rousse, et ce n'est pas tout, elle s'est également attaquée à la longueur.

Sa tête avant le changement, cheveux blonds longs.

Voici ses nouveaux cheveux flamboyants, la star a confié sa tête à Éloise Larocque du salon Max Gourgues. Autre changement pour accompagner cette nouvelle nuance, elle a opté pour un carré aux épaules qui encadre parfaitement son visage.

Ces deux tendances de la saison lui conviennent à merveille. Le roux apporte de la chaleur et du pep au teint, quant à la longueur elle est parfaite pour elle d'ailleurs comme pour toutes les formes de visage.

Quand faut-il couper?

«Les pointes oui, sinon le cheveu devient cassant. La cassure du cheveu va courir sur toute la longueur et le fragiliser! Qui dit couper ne dit pas TOUT couper» -Mélanie Huot-Lavoie - Coiffeuse en salon et éducatrice pour les produits Kevin Murphy.

Il faut aussi savoir que les cheveux ont une longueur maximale - et pour chacun c'est différent - et que laisser pousser à l'infini ne fait aucun sens puisqu'on va atteindre un plateau. Comment le savoir? À l'oeil et au toucher, quand le cheveu ne semble plus ni en santé ni pousser.

«On ne répétera jamais assez que les produits chauffants sont la première cause de vos cheveux abîmés» - selon Mélanie. Fer à boucler, plaques lissantes, sèche-cheveux sont les grands responsables. Il est donc important d'utiliser des produits protecteurs de chaleur avant de se lancer dans la préparation de nos cheveux. Pour les cheveux bouclés, le mieux sera toujours de les laisser sécher à l'air libre ou d'utiliser un diffuseur.

Superbe métamorphose pour la comédienne!

