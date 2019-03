Muesli à préparer la veille Holos

Courtoisie Holos

Ces mélanges de céréales, noix, graines et fruits déshydratés faits à Saint-Augustin-de-Desmaures sont non seulement pratiques, mais également nutritifs et délicieux.

Vendus en ligne et livrés à votre porte, les sachets portions de muesli doivent être mélangés à du lait végétal la veille pour être dégustés au saut du lit. Quatre variantes : vanille, chai, érable-arachides et cacao, toutes croquantes et légèrement sucrées.

La compagnie a raison de les qualifier de super-déjeuners. Ils sont bio, végétaliens et sans gluten en plus de contenir 20 g de protéines végétales, 12 g de fibres, 15 vitamines et minéraux, 2 g d’oméga-3 et 1 milliard d’UFC de probiotiques. De quoi se rendre sans crainte jusqu’au midi sans avoir de fringales.

Pour 12 sachets ça revient à 65$

5.42 $ / sachet

Sur un abonnement mensuel 4.99$ / sachet

Pour 24 sachets ça revient à 120$

5$ /sachet

Sur un abonnement mensuel 4.60$/ sachet

Pour 48 sachets ça revient à 230$