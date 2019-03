Vous êtes tannés des téléréalités superficielles autour du concept de l'amour? Le Bungalow de l'amour (saison 19) est peut-être pour vous!

Une bande-annonce de cette websérie humoristique en devenir, visionnée plus de 8000 fois sur Facebook au moment d'écrire ces lignes, a été lancée vendredi matin dans le but d'aider la boîte de production à obtenir du financement pour qu'elle voie le jour.

On peut y voir entre autres les humoristes Marie-Lyne Joncas et Ève Côté des Grandes Crues, Arnaud Soly, Rosalie Vaillancourt, Christine Morency, Anas Hassouna et Matthieu Pepper.

Chacun à leur tour, ils font leur présentation (très loufoque) pour convaincre le public de les choisir pour faire leur entrée dans le bungalow.

Très caricaturale des téléréalités où les candidats «cherchent l'amour», cette parodie de Loft Story a été produite par la boîte Les enfants.

La capsule a été réalisée par Alec Pronovost, coauteur et réalisateur de l'excellente websérie Le Killing. Le Bungalow de l'amour a été coécrit par Charles-Alex Durand (Rosalie, Avant d'être morte, capsules web des Grandes Crues) et Sandrine Viger (Avant d'être morte, On parle de sexe, Demande donc à Rosalie). Charles-Alex Durand est également derrière la page Instagram «Dictionnaire des vedettes du Québec».

Ce modèle utilisé pour Le Bungalow de l'amour reprend justement celui du Killing. Les producteurs de la websérie avaient décidé de publier une longue bande-annonce sur les réseaux sociaux pour susciter l'intérêt du public avant même de recevoir la confirmation des institutions publiques pour le financement de la production.

La vidéo était devenue virale, et V avait ensuite décidé d'embarquer dans le projet.

Est-ce que c'est la même chose qui se produira pour Le Bungalow de l'amour? À suivre...

