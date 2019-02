OTTAWA — Justin Trudeau n'a pas encore décidé s'il gardera Jody Wilson-Raybould dans son équipe de députés.

"J'ai pris connaissance de son témoignage, il y a encore des réflexions à avoir par rapport à son statut à l'intérieur du caucus", a-t-il déclaré en marge d'une annonce au siège de l'Agence spatiale canadienne, jeudi.

L'ancienne ministre de la Justice et procureure générale qui a livré un témoignage embarrassant pour Justin Trudeau et sa garde rapprochée a déclaré avoir fait l'objet de pressions "constantes et soutenues" et de "menaces voilées" de leur part dans le dossier SNC-Lavalin.

Pendant près de quatre heures, en s'appuyant sur une chronologie détaillée de rencontres, échanges de textos ou discussions téléphoniques, elle a fait état d'une campagne de pressions "inappropriées" s'étant échelonnée sur quatre mois entre septembre et décembre 2018.

Devant les élus du comité permanent de la justice et des droits de la personne, Mme Wilson-Raybould a notamment évoqué une rencontre qu'elle a eue le 17 septembre dernier avec Justin Trudeau à Ottawa.

La rencontre qui devait porter sur d'autres enjeux, mais le premier ministre a immédiatement soulevé celui de la firme d'ingénierie, puis mis de l'avant des arguments de nature partisane, selon le récit que la ministre démissionnaire en a fait.

Le premier ministre a réitéré jeudi - comme il le fait depuis que cette affaire a éclaté - que lui et son entourage ont toujours agi de façon appropriée. Ainsi, la vérité de l'ex-ministre n'est pas la sienne.

The PM is asked why Cdns should believe him & not frmr AG, says govt has protected jobs & grown economy: "There are disagrmnts in perspective on this, but I can reassure Cdns that we were doing our job & were doing it in a way that respects & defends our institutions." #cdnpoli pic.twitter.com/DtalmAxtqT