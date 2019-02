Jody Wilson-Raybould dit avoir subi de la pression et reçu des menaces voilées

Dans un témoignage explosif, l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould a soutenu avoir fait l'objet de pressions "constantes et soutenues" - y compris des "menaces voilées" - de la part du bureau du premier ministre, du bureau du Conseil privé et du bureau du ministre des Finances pour faire cesser les poursuites pénales contre le géant montréalais de l'ingénierie SNC-Lavalin.

Elle a offert mercredi un compte rendu des quatre mois, entre septembre et décembre 2017, au cours desquels le premier ministre Justin Trudeau et d'autres ont évoqué à plusieurs reprises les risques encourus par la société si elle était reconnue coupable de corruption et de fraude en lien avec les contrats qu'elle souhaitait obtenir en Libye.

L'ancienne procureure générale s'est notamment attardée, dans le discours de plus de 30 minutes qu'elle a livré devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne, à une rencontre qu'elle a eue avec le premier ministre le 17 septembre. La réunion devait porter sur d'autres enjeux, mais rapidement, Justin Trudeau a soulevé celui de SNC-Lavalin, a-t-elle relaté.

Il a évoqué les conséquences négatives que pourrait avoir un procès sur la firme québécoise, dont les pertes de milliers d'emplois, et a expliqué que si SNC-Lavalin n'obtenait pas d'accord de poursuite suspendue (ASP), elle quitterait Montréal, où se trouve son siège social.

Mais c'est lorsque Justin Trudeau s'est aventuré sur un terrain politique que Jody Wilson-Raybould a dit avoir été secouée. Selon elle, il aurait évoqué l'élection provinciale qui s'en venait au Québec, puis le premier ministre lui aurait dit ceci: "Je suis un député québécois", ce qui l'a "décontenancée".

Elle a raconté l'avoir regardé dans les yeux et demandé: "Êtes-vous en train de vous ingérer politiquement dans mon rôle (de procureure générale)?", ce à quoi le premier ministre aurait répondu "non, non, non, on veut juste trouver une solution" au problème de SNC-Lavalin.

La députée Wilson-Raybould a également affirmé que les pressions sur elle et sur son personnel se sont poursuivies. En octobre, Mathieu Bouchard, conseiller au bureau du premier ministre, a plaidé auprès de sa chef de cabinet que le dossier devait impérativement se régler.

"Si SNC annonce qu'il quitte (le Québec) six mois avant l'élection (fédérale), ce serait mauvais. Nous pouvons avoir les meilleures politiques au monde, mais nous devons nous faire réélire", a-t-il fait valoir, selon le récit de l'ancienne ministre, dont le témoignage a été religieusement écouté.

En janvier dernier, Mme Wilson-Raybould a été écartée du portefeuille de la Justice lors d'un remaniement ministériel. Elle a été informée le 7 janvier, par téléphone, qu'elle changeait de ministère. "J'ai déclaré que je croyais que cela était dû à l'affaire SNC-Lavalin. Ils ont nié", a-t-elle dit à la table du comité.

La députée a poursuivi en affirmant que quelques jours avant le remaniement, la sous-ministre à la Justice avait reçu un appel du greffier du Conseil privé, Michael Wernick, l'informant qu'un nouveau ministre entrerait en poste, et que l'une des premières conversations auxquelles il devrait se préparer était celle sur SNC-Lavalin.

En guise de conclusion, elle a souhaité que "les Canadiens comprennent très bien que ces événements (son récit des échanges sur SNC-Lavalin) représentaient une ingérence politique" qui n'a pas sa place dans un système de droit. "Je suis une personne qui dit la vérité. C'est qui je suis, et c'est qui je serai toujours", a-t-elle lancé.

Les députés de l'opposition qui siègent au comité ont dit croire entièrement sa version des faits. "Je suis très ébranlé. Je vous crois totalement. Ce que les Canadiens ont entendu devrait les choquer profondément. (...) Personne ne peut en arriver à une autre conclusion qu'on a tenté de s'ingérer dans l'institution", a commenté le néo-démocrate Murray Rankin.

Trudeau se défend, et attaque l'opposition

Avant que son ancienne ministre ne prenne la parole, Justin Trudeau avait insisté sur le caractère exceptionnel du décret émis lundi soir, qui lève le secret professionnel et ministériel, et accusé l'opposition d'exploiter l'enjeu à des fins politiques.

Le premier ministre, qui a de nouveau été bombardé de questions en Chambre, mercredi, s'est défendu de maintenir le bâillon sur l'ex-ministre de la Justice et soutenu que conservateurs et néo-démocrates cherchent à "maximiser l'impact politique" de l'affaire pour leur bénéfice.

La veille, Mme Wilson-Raybould avait jeté un nouveau pavé dans la mare en affirmant dans une lettre envoyée au président du comité permanent de la justice et des droits de la personne qu'elle ne pourrait s'exprimer tout à fait librement en dépit de l'adoption de ce décret.

Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'indépendance judiciaire a été respectée quand le Premier ministre essaye d'influencer la procureure générale en lui parlant des élections au Québec et de son statut de député québécois? #polcan #JodyWilsonRaybould #SNCLavelin — Guy Caron (@GuyCaronNPD) 27 février 2019

Dans cette missive transmise à la veille de son apparition, la députée de Vancouver-Granville a fait valoir qu'elle ne pourrait dire toute sa vérité, puisque le décret concerne exclusivement son mandat comme procureure générale.

Cette nouvelle sortie a fourni d'autres munitions aux partis d'opposition, qui talonnent les libéraux depuis maintenant près de trois semaines. Mais Justin Trudeau n'en démord pas: le gouvernement a réagi de façon adéquate.

"On a pris l'étape sans précédent d'enlever la protection (...) du secret professionnel et de la confidentialité du conseil des ministres", a fait valoir le premier ministre à son arrivée au bureau, mercredi matin.

Ce geste vise à "permettre à Mme Raybould de s'exprimer librement sur l'enjeu au niveau de Lavalin et la pression qu'elle aurait pu subir (sic)", a poursuivi le premier ministre avant la réunion hebdomadaire du caucus libéral _ dont Jody Wilson-Raybould fait toujours partie.

Elle n'a toutefois pas été aperçue à la rencontre de mercredi.

Le ministre de la Justice et procureur général, David Lametti, a défendu la portée du décret adopté lundi soir. "Le fait que de son point de vue, elle a subi des pressions, c'est ça la question. Et elle a (...) amplement de latitude pour répondre aux questions", a-t-il dit.

Des ministres libéraux croisés dans les couloirs du parlement en matinée juraient qu'ils n'avaient aucune inquiétude face à ce qui pourrait ressortir du témoignage de leur ancienne collègue de cabinet en comité mercredi après-midi.

"Non, pas du tout. Je pense que madame (Wilson-)Raybould va dire ce qu'elle a à dire, puis on a des institutions en place qui vont faire en sorte que tout doit se dire comme les Canadiens le veulent", a notamment commenté la ministre Diane Lebouthillier.