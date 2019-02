L'hiver vous semble interminable? Vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis le 31 décembre? N'attendez pas l'ouverture des terrasses pour rappeler vos amis et passez au tout nouveau - et sympathique - Marché Salada pour vous régaler et festoyer un peu AU CHAUD!

Installé dans l'ancienne usine de thé Salada ultra colorée, le marché éphémère proposera tous les vendredis et samedis du 8 au 27 avril cuisine de rue, comptoirs de bières et vins, kiosques d'artisans, producteurs alimentaires et performances artistiques.

Vous êtes invités à venir y casser la croûte à l'un des 12 camions de rue et à rester pour faire la fête sur fond de propositions musicales diversifiées. Un DJ s'occupera de l'ambiance en début de soirée et sera suivi dès 21h d'un groupe de musique fort probablement montréalais.

Derrière l'initiative se trouvent les Productions Streat et l'Association des restaurateurs de rue du Québec, à l'origine des Premiers vendredis à l'esplanade du stade olympique. Selon les organisateurs, Marché Salada s'inspire des halles gourmandes européennes comme le Marheineke Markthalle de Berlin, le Hawker House et le Dinerama de Londres ainsi que des marchés d'artisans de New York (Smorgasburg et Chelsea Market).

Vous êtes déjà en route? Vous ne pouvez pas manquer le bâtiment. Il est couvert de murales vitaminées aux motifs éclectiques signés par l'artiste urbain Maser. L'entrée sera gratuite jusqu'à 20h. 5$ seront exigés ensuite.

Entrée : 5430 chemin de la Côte-de-Liesse (métro De la Savane)

Les camions de rue du Marché Salada :

Jerry Ferrer (casse-croûte du terroir),

Gaspésie (gastronomie gaspésienne),

Queen B (des burritos en bols),

Gras Dur (Das food truck),

La Choppe (la roulotte gourmande),

Quai Roulant (menu de la mer),

Grumman 78 (le légendaire camion)

etBloomfield (Caroline Dumas, fondatrice de Soupesoup).

Casse Glace (desserts glacés),

Mignon (churros et nougat).

D'autres devraient s'ajouter.

