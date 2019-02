TORONTO — Un journaliste du réseau anglais de Radio-Canada qui a été léché par un homme en direct à la télévision s'est plaint à la police de l'incident.

Chris Glover a déclaré à La Presse canadienne que l'incident survenu dans un club de comédie de Toronto l'avait profondément troublé.

Il dit qu'il veut essayer d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.

L'incident a également provoqué l'indignation des téléspectateurs, beaucoup affirmant que le journaliste avait été agressé.

L'homme a été largement identifié comme étant l'acteur comique Boyd Banks, que le journaliste ne connaissait pas.

Le comédien de 54 ans n'a pas commenté.

"J'ai pris la décision d'aller à la police parce que j'espère que cette personne pourra assumer la responsabilité de ce qui s'est passé", a expliqué Chris Glover.

This is so disturbing and I get more uncomfortable every time I watch this creepy guy assault @chrisgloverCBC on live television. Why do people think it's OK to #harass & #assault reporters while they do their job?! It's gotta stop! @chrisgloverCBC @CBCToronto #Toronto #reporter pic.twitter.com/rSeTStQI5L