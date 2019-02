Les jeux gratuits en mars sur PlayStation Plus et Xbox Gold

Tous les mois, les abonnés aux services PlayStation Plus et Xbox Gold se voient proposer une liste de jeux vidéo à télécharger gratuitement sur leur console.

Pour le mois de mars, les propriétaires de PlayStation 4 pourront mettre la main sur la version remasterisée du classique Call of Duty: Modern Warfare et le réputé jeu de puzzle The Witness.

Vous pourrez également profiter d'un rabais de 40% sur le jeu Yakuza Kiwami 2, et de 50% sur les jeux Hollow Knight et Just Cause 4.

De leur côté, les personnes ayant une Xbox One dans leur salon pourront, entre autres, se procurer Adventure Time: Pirates of the Enchiridion et Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, et ce, sans débourser un sou.

Découvrez la liste complète des jeux offerts pour mars 2019 ci-dessous :

Jeux gratuits avec PlayStation Plus

- Call of Duty: Modern Warfare - Remastered (PS4) - Dès le 5 mars

- The Witness (PS4) - Dès le 5 mars

Jeux gratuits avec Xbox Gold

- Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (Xbox One) - Du 1er au 31 mars

- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (Xbox One) - Du 16 mars au 15 avril

- Star Wars: Republic Commando (Xbox One, Xbox 360) - Du 1er au 15 mars

- Metal Gear Rising: Revengeance (Xbox One, Xbox 360) - Du 16 au 31 mars

