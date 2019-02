Nouvelle tendance beauté pour homme ? Ezra Miller l'a adoptée

Ezra Miller est un adepte de maquillage et en voici à nouveau une démonstration lors du défilé Saint Laurent automne-hiver 2019 - qui s'est tenu lors de la Semaine de mode Paris.

L'acteur et chanteur américain est apparu les yeux ourlés de brun et la bouche d'un rouge fatal. Et pourquoi se contenter de nuances passe-partout lorsque la palette des rouges est quasi infinie?

Les cheveux attachés terminent cette mise en beauté dominée par cette bouche carmin. Quant aux ongles? Un vernis noir mat très Saint Laurent apporte la touche finale à ce look à la fois minimaliste et chic.

Voici le look ci-dessous.

Bertrand Rindoff Petroff via Getty Images

Ces dernières années, le maquillage pour homme s'est démocratisé. Dans nos pages, notre journaliste Philippe Lépine nous en fait de magnifiques démonstrations dans sa série novatrice Belle Gueule pour laquelle il a testé des make-up de stars ou tout simplement comment dissimuler une gueule de bois?

Le maquillage n'est plus un tabou et certainement pas l'exclusivité de la gent féminine.

Quelques astuces pour appliquer au mieux son rouge à lèvres;

* Bien définir le contour de la bouche.

Lorsqu'on travaille une couleur sombre sur les lèvres, il est important de bien définir leur contour avec un crayon spécifique - de cette façon la bouche sera bien nette et ses courbes mises en valeur. Puis on colore la bouche avec le rouge à lèvres choisi.

* On s'assure de garder un maquillage assez naturel.

L'accent sera mis sur la bouche et c'est vers elle qu'on veut que les regards soient tournés. On réchauffe notre teint avec de la poudre bronzante et on se contente d'une touche de mascara et le tour est joué!

Ezra Miller n'en était pas à sa première sortie maquillé. Les cernes métallisées. Tiens et pourquoi pas?

Joel C Ryan/Invision/AP Actor Ezra Miller poses for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', at a central London cinema, Tuesday, Nov. 13, 2018. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

