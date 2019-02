Vous êtes tanné que votre iPhone vous lâche à tout bout de champ?

Energizer a trouvé la solution... si vous avez envie de vous promener avec un téléphone qui pèse 472 g (environ une livre) dans votre poche et qui, surtout, est aussi épais que trois téléphones de taille normale.

Au #MWC19, Energizer ne fait pas dans la dentelle:

Le Power Max P18:

- 472g

- 1 semaine d'autonomie

- 2 cm d'épaisseur

- Batterie de 18.000 mAh pic.twitter.com/Um7zpazxDD — BFM Tech (@BFM_Tech) 26 février 2019

Le P18K Pop a une pile de 18 000 mAh, ce qui pourrait le faire durer, avec une utilisation modérée, plus d'une semaine, alors qu'une recharge prendrait une nuit de sommeil, ou huit heures pour être précis.

Déjà, les sites spécialisés ont été amusés par le concept, se questionnant à savoir si le P18K Pop n'est pas plutôt une pile à laquelle on a attaché un téléphone.

Mais, bien que les composantes du téléphone ne révolutionnent pas le genre, elles sont tout de même acceptables. L'écran LCD de 6,8 pouces semble agréable, et deux caméras à égoportrait sortent du dessus du téléphone lorsque demandé, d'où le nom «Pop». Il y a deux autres caméras à l'arrière et il est équipé d'un processeur MediaTek avec 6 Go de RAM et 128 Go d'entreposage, et tout ça roule sous Android 9.

Le P18K Pop sera commercialisé cet été, si ça vous intéresse.

Voir aussi: