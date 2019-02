«District 31»: le hasard fait parfois bien les choses

Depuis le début de la semaine, le retour de Passe-Partout sur les ondes de Télé-Québec a polarisé les discussions télévisuelles au Québec, et avec raison.

Après seulement deux épisodes et des cotes d'écoute on ne peut plus encourageantes, l'émission a déjà séduit jeunes et moins jeunes.

Bref, pour une des rares fois depuis l'automne dernier, District 31 a été un peu mis de côté par les téléspectateurs - même si la popularité de l'émission est loin d'être en baisse.

Il faut dire que tout est un peu trop calme en ce moment dans la quotidienne de Radio-Canada. Une situation nous faisant supposer que l'auteur Luc Dionne est en train de placer minutieusement ses pions en vue du prochain gros punch.

Entre les révélations (vraies ou fausses?) de Yanick Dubeau, le drame personnel d'Isabelle Roy et la cible dans le dos du commandant Chiasson, c'est l'arrivée d'un comédien dans l'épisode du jeudi 21 février qui a surtout retenu l'attention.

Facebook/District 31 Jacques L'Heureux dans «District 31».

C'est en effet à Jacques L'Heureux que fut confié le rôle du mystérieux Paul Daviaux, le bon ami du premier ministre qui aurait trempé dans les affaires de Paule Lefebvre et dont la culpabilité pourrait faire tomber le gouvernement en place - pour le plus grand bonheur de Victoria Beaufort.

C'est donc dans la peau d'un personnage potentiellement sinistre et crapuleux que l'on retrouve l'interprète du sympathique Passe-Montagne du Passe-Partout original.

Il est évidemment peu probable que Luc Dionne, Radio-Canada et Télé-Québec aient comploté pour tout mettre en oeuvre pour faire concorder l'arrivée du comédien dans la série la plus populaire du Québec avec le retour tant attendu de l'émission pour enfants.

Mais il fallait tout de même que les astres soient parfaitement alignés pour une telle coïncidence, surtout que le dernier projet de Jacques L'Heureux à la télévision - outre l'excellente campagne publicitaire de McDonald's au moment de l'ajout de livres avec les Joyeux festins - remontait à quelques années déjà.

Comme nous le disions plus haut, le hasard fait parfois bien les choses.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d'ICI Télé.

Passe-Partout est diffusée quotidiennement à 7h30 et du lundi au mercredi à 18h, sur les ondes de Télé-Québec.

