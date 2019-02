MONTRÉAL — La police de Gatineau a arrêté trois hommes pour un présumé stratagème d'agressions sexuelles utilisant les sites de rencontre en ligne Tinder et Bumble, ainsi qu'une substance intoxicante, possiblement du GHB. Les policiers ont lancé un appel mardi pour inciter d'autres victimes, s'il y en a, à se manifester.

Michel Giroux, âgé de 26 ans, Simon Lavoie, âgé de 27 ans, et Hasan Demirovic, âgé de 31 ans, ont été arrêtés mardi.

Ils ont été accusés d'agressions sexuelles et de l'administration d'une substance pour vaincre la résistance d'une personne, et dans le cas de Michel Giroux, également de partage non consensuel d'images intimes.

Il y a pour l'instant deux victimes présumées et un troisième dossier qui fait l'objet d'une enquête.

En conférence de presse mercredi, la policière Andrée East a fait part du modus operandi présumé.

Modus operandi

Michel Giroux aurait utilisé les sites Tinder et Bumble pour entrer en contact avec de jeunes femmes, en utilisant son identité véritable. Après quelques échanges virtuels, un rendez-vous était fixé soit chez lui ou chez un ami. Dans les cas où la présumée victime se rendait chez l'accusé Giroux, un autre accusé s'y trouvait. Ils buvaient de l'alcool, mais la jeune femme a rapporté à la police être devenue rapidement beaucoup trop intoxiquée pour la quantité d'alcool ingérée, et d'avoir eu un sentiment de paralysie. Des actes sexuels auraient ensuite été commis par les deux hommes, sans le consentement de la jeune femme. Dans l'autre situation, la femme accompagnait Giroux chez l'un des autres accusés et le même scénario se déroulait, a expliqué Mme East, agente du Service de police de la ville de Gatineau.

La police croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes.

Les trois hommes devaient comparaître au palais de justice de Gatineau mercredi.