Le président américain Donald Trump a rejoint mardi soir à Hanoï Kim Jong-un pour une deuxième rencontre centrée sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, abordée en termes très vagues lors de leur précédent sommet.

La capitale vietnamienne accueillera mercredi et jeudi ce nouveau rendez-vous entre le dirigeant nord-coréen et le président américain, sur lequel très peu de détails ont été communiqués.

"Merci à tout le monde pour cet accueil formidable à Hanoï", a tweeté M. Trump peu après son arrivée à l'aéroport international Noi Bai. "Des foules énormes et tant d'amour!" a-t-il ajouté, sans un mot sur les négociations en cours.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love!