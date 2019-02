Pénélope McQuade animera une nouvelle quotidienne à la radio

Pénélope McQuade animera une nouvelle émission quotidienne sur les ondes d'ICI Première dès la saison prochaine, a confirmé le diffuseur, ce mardi 26 février.

«Je suis une fan des émissions de ce créneau depuis très longtemps et je suis extrêmement fière et remplie d'humilité de pouvoir suivre les pas des grandes femmes qui m'ont précédée, a déclaré l'animatrice par voie de communiqué. Je prendrai grand soin de leur legs et des fidèles auditeurs et auditrices.»

De son côté, Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal, décrit Pénélope McQuade comme «la candidate idéale pour continuer d'offrir un contenu unique dans ce créneau matinal.»

Cette nouvelle émission, dont tous les détails seront dévoilés ultérieurement, prendra la place de Médium Large dans la grille horaire d'ICI Première et sera diffusée du lundi au vendredi à 9h.

En décembre dernier, Catherine Perrin avait annoncé qu'elle quitterait Médium Large en juin 2019.

La principale intéressée disait alors vouloir «passer le flambeau» pour se consacrer à d'autres projets, et quitter l'émission avec le sentiment du devoir accompli, «pendant que tout va bien».

À voir également :