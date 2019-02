Le public était plus qu'au rendez-vous pour la grande première de «Passe-Partout»

Dire que la nouvelle version de Passe-Partout était très attendue par les téléspectateurs de tous âges serait un euphémisme.

Le premier épisode de cette nouvelle mouture, diffusée ce lundi 25 février, a d'ailleurs été majoritairement salué par le public et la critique, rassurés de constater que l'esprit et la forme de l'émission originale furent allègrement respectés.

Et si on se fie à l'auditoire rassemblé pour ce premier rendez-vous, les interprètes Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost risquent d'être rapidement adoptés par les multiples générations de poussinots et de poussinettes.

Quelque 707 000 téléspectateurs ont effectivement visionné l'émission de lundi, rapporte le journaliste Hugo Dumas.

Un franc succès qui témoigne bien de l'ampleur du phénomène, que Télé-Québec a parfaitement nourri par l'entremise d'une campagne publicitaire savamment orchestrée, mais surtout en prenant grand soin de dévoiler le moins d'images possible de la production.

Passe-Partout est diffusée quotidiennement à 7h30 et du lundi au mercredi à 18h, sur les ondes de Télé-Québec.

